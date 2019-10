Beneluxlaan dicht in richting van het Ei Peter Lanssens

17 oktober 2019

15u25 2 Kortrijk De firma Tibergyn uit Gullegem startte maandag met werken in de Beneluxlaan. De eerste fase omvatte het doortrekken van de middenberm, tot aan de wandeldoorsteek naar het Beneluxpark. De aanleg van een zebrapad is daar inbegrepen.

De werken in de eerste fase zijn vroeger afgerond dan voorzien. Daardoor kan de tweede fase al beginnen: de aanleg van een nieuw dubbelrichtingsfietspad en voetpad in de Beneluxlaan. Dat betekent dat de Beneluxlaan vanaf 16 uur sluit in de richting van het Ei. Omrijden doe je via de Doorniksesteenweg en Kennedylaan. Fietsers kunnen door. De werken op de drukke verkeersas op Hoog Kortrijk worden in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) uitgevoerd, om het veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Want de wandeldoorsteek naar het bedrijvenpark Beneluxpark wordt druk gebruikt.