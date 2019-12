Benefietfestival op Overleie brengt 10.789 euro voor rolstoelfiets op Peter Lanssens

17 december 2019

12u32 21

Overleienaars met een hart sloegen op zaterdag 23 november de handen in elkaar met een benefietfestival op het Sint-Amandsplein in Kortrijk. Om een rolstoellift voor De Branding in Heule mee te helpen financieren. Met succes, want het festival bracht liefst 10.789 euro op. Met dank aan de vele sponsors, toeschouwers en de elf bands die gratis kwamen optreden. Daar zaten heel wat Kortrijkse groepen bij zoals The MG’s Brothers, Gèsman en Orchestre International du Vetex. Ook de vele vrijwilligers die een handje hielpen en de uitbaters van horecazaken Halte 6, Sint-Amands en De Groene Kikker, die speciaal sloten tijdens het festival, verdienen een pluim.