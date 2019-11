Benefietfestival met 11 bands steunt De Branding, die dure rolstoellift nodig heeft Hartverwarmend: drie horecazaken sluiten, zodat evenement meer geld opbrengt Peter Lanssens

18 november 2019

11u30 37 Kortrijk Overleienaars met een hart slaan de handen in elkaar met een benefietfestival op het Sint-Amandsplein in Kortrijk. Het doel is om een rolstoellift voor De Branding in Heule mee te helpen financieren. Opmerkelijk: de elf topbands treden op zaterdag 23 november gratis op. En er komen heel wat Kortrijkse bands zoals The MG’s Brothers, Gèsman en Orchestre International du Vetex. Het Sint-Amandsplein kan tot 3.000 bezoekers tegelijk aan. De toegang is gratis.

Nog een maand en De Warmste Week van Studio Brussel verovert een week lang Kortrijk. Er zijn momenteel al ruim 500 acties geregistreerd in Kortrijk. Een uitschieter is een benefietfestival in de warme wijk Overleie, waar handelaars en bewoners erin slagen om nu zaterdag elf bands gratis te laten optreden op het Sint-Amandsplein. Folkrock-band Blunt treedt op, net als de Britse punk- en newwaveband Bollock Brothers, coverband Popdaddies, Travelbees Coverband, rock ’n roll met Deafcon, The MG’s Brothers van drumfenomeen Gino Kesteloot, Gèsman, feestfanfare Orchestre International du Vetex en dj’s Broux, Tonski en Dennis Cartier. Het lukte de organisatoren om een startbudget van 5.000 euro bij elkaar te krijgen: voor twee podia, prima geluidssystemen en technische ondersteuning. “Een crowdfunding bracht ongeveer 500 euro op”, zegt mede-initiatiefneemster Trui Steenhoudt. “En liefst vijftig sponsors steunen ons, tot in Kuurne en Harelbeke. We zijn daar erg dankbaar voor. Net zoals we blij zijn dat er veel vrijwilligers een handje willen komen toesteken.”

Horecazaken sluiten deuren

Het Sint-Amandsplein werd recent vernieuwd. Het is er nu een stuk gezelliger. Met de sfeer komt het dus zeker goed, als het weer een beetje mee wil. De horecazaken Halte 6, Sint-Amand en De Groene Kikker hebben een overeenkomst om de deuren te sluiten tijdens het festival, zodat de bars op het plein goed draaien en hopelijk heel veel opbrengen. Het festival steunt de aankoop van een rolstoellift voor een personenbus van De Branding, die zorg aanbiedt voor volwassenen met een beperking. Zo’n rolstoellift kost snel 25.000 tot 40.000 euro. “We voorzien ook taart en koffie en er komen foodtrucks”, zeggen de organisatoren. “We maken ons plein bovendien toegankelijk voor rolstoelgebruikers en plaatsen ook een voor rolstoelen geschikt toilet. Er is zaterdag om 13.30 uur eerst nog een opwarmer op het plein, met dansschool Bodyshake. De optredens zelf starten om 13.45 uur. Er zal tot zondagochtend om 1 uur doorlopend muziek zijn op het plein.”

Dorp in de stad

De organisatoren hebben er veel zin in: “We mobiliseren iedereen om naar ons festival te komen en er ondertussen ook kennis te maken met de warme Overleienaars en Overleie. Ons dorp in de stad kreeg de voorbije jaren een serieuze make-over, waardoor jonge gezinnen de weg naar Overleie vinden en de buurt herleeft. Die vernieuwing is ook nu nog volop bezig. De line-up van het festival is indrukwekkend: met lokale, nationale en internationale groepen. De punkgroep van de jaren 80 Bollock Brothers zal bij velen nostalgische gevoelens oproepen. En de van het dancefestival Tomorrowland bekende dj’s Broux en Dennis Cartier sluiten ons festival af. Er is met onder meer folk, punk, rock en metal voor elk wat wils op ons festival”, aldus de initiatiefnemers. Wie niet kan komen, kan ook een steunkaart van 5 euro kopen. Meer info staat op de Facebookpagina: klik hier.