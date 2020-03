Bellemannen vormen erehaag op uitvaart Peter Caesens Peter Lanssens

17u14 9 Kortrijk De uitvaart van Peter Caesens (57) is op woensdag 11 maart om 9.30 uur, in de aula van crematorium Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan op Hoog Kortrijk.

De Kortrijkse belleman en bibliotheekmedewerker kwam tijdens de nacht van zondag op maandag om het leven tijdens een zware brand bij hem thuis, nabij het Volksplein. Vlaanderen telt een kleine twintig bellemannen. Een delegatie zal de uitvaart bijwonen, in passend kostuum. “Het is afwachten wie er kan komen, want de uitvaart is op een werkdag, maar we doen absoluut ons best”, zegt belleman Pieter Pools van Geraardsbergen, die helpt coördineren. “De aanwezige bellemannen gaan sowieso een erehaag vormen en hun bellen laten rinkelen.”

