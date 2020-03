Belleman (57) sterft bij zware brand in rijwoning, ruim vijftig buurtbewoners geëvacueerd Hans Verbeke

02 maart 2020

06u02 132 Kortrijk In de Vooruitgangsstraat in Kortrijk, in de omgeving van het Volksplein, is zondagnacht brand uitgebroken in een rijwoning. Daarbij is een man om het leven gekomen. Het gaat om bibmedewerker Peter Caesens (57), ook gekend als de Kortrijkse belleman. Hij werd gevonden in het puin, op de eerste verdieping van zijn huis. Door de brand raakten vier huizen onbewoonbaar. 54 buurtbewoners werden geëvacueerd.

Het vuur werd opgemerkt rond drie uur door buren die zagen dat het dak van een rijwoning in de Vooruitgangsstraat in brand stond. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al naar buiten. Via de bovenverdieping van het pand is het vuur overgeslagen naar de aanpalende woningen. “We beslisten onmiddellijk om extra manschappen op te roepen”, klinkt het bij de brandweer. Blussers van een vijftal posten van de hulpverleningszone Fluvia repten zich ter plaatse. Het duurde tot rond vijf uur voor de brand onder controle was maar er zal nog een hele tijd moeten nageblust worden. De omgeving blijft intussen afgesloten. 54 buurtbewoners, waaronder een aantal studenten maar ook gezinnen met kleine kinderen, werden geëvacueerd. Zij kregen opvang in het politiecommissariaat. In de Boerderijstraat werd een studentenhuis geëvacueerd omdat de brandweer het gebouw gebruikte om van daaruit te blussen.

Stad zoekt noodwoningen

De brand vernielde twee rijwoningen die eigendom zijn van dezelfde man, een 57-jarige boekenverzamelaar. Hij was aanvankelijk vermist maar in de loop van de voormiddag trof de brandweer in het puin een stoffelijk overschot aan. De identificatie moet nog gebeuren maar meer dan waarschijnlijk gaat het over de vermiste bewoner. Het vuur breidde ook uit naar twee naastliggende huizen. Die zijn onbewoonbaar verklaard. De stad gaat nu op zoek naar noodwoningen voor de gezinnen die niet terug kunnen naar hun huis en geen familie hebben waar ze terecht kunnen. In flink wat woningen zal komende nacht niet kunnen geslapen worden omwille van de rookschade. 44 mensen zullen voor de gelegenheid de nacht elders doorbrengen.

Opmerkelijk figuur

Slachtoffer Peter Caesens, de man wiens stoffelijk overschot werd aangetroffen in zijn uitgebrande woning, was een opmerkelijk figuur. Van 1985 tot 1991 was hij bibliothecaris op de parochie Sint-Jan (Vrije openbare Bibliotheek KWB St-Jan). Hij was ook al bijna 35 jaar medewerker in de afdeling Beeld en Geluid van de stadsbibliotheek in Kortrijk. Caesens was gespecialiseerd in klassieke muziek. Zijn collega’s krijgen nu gepaste opvang en er komt rouwregister in de bib. Peter Caesens liep ook vele jaren in de kijker als de Kortrijkse belleman. Daarnaast was hij ook de bezieler van de ‘Allesbehalve Ideale Bibliotheek’ (Abib), gehuisvest in z’n eigen woning en bestaande uit, naar eigen zeggen, zowat anderhalf miljoen boeken, kranten, tijdschriften, partituren en andere documenten. Op zijn blog zegt hij daarover het volgende: ‘De Abib barst zowat uit zijn voegen omdat ik sinds vele jaren mijn huis volprop met boeken en tijdschriften die ik krijg, of in beslag neem als ik vaststel dat ze weggegooid worden.’ In de Abib ‘wordt klasseren een ritus’, zo luidt het.

Oorzaak nog onbekend

Het blijft voorlopig gissen hoe de brand is ontstaan. Een deskundige voert daar onderzoek naar, op vraag van het parket. Het resultaat van dat onderzoek zal niet in de eerste dagen bekend zijn. De omgeving rond het Volksplein blijft voorlopig afgesloten. Er is een omleiding langs de Doorniksewijk.