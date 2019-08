Belgische primeur: eerste waterpolo tornooi op rivier. “Leuke manier om nieuwe Olympische sport bekender te maken” Peter Lanssens

14 augustus 2019

20u21 66 Kortrijk De Leie vormt nu zaterdag het decor voor het eerste Belgische waterpolo tornooi ooit op een rivier. Er was vorig weekend wel al een try-out in Nieuwpoort, maar dat was in zeewater. “De Leie is een fantastisch kader om beach waterpolo te promoten”, vindt sporttechnisch medewerker Wim Symoens van de Vlaamse Zwemfederatie. Geen toeval, want beach waterpolo is een nieuwe demonstratiesport tijdens de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

De locatie van het beach waterpolo tornooi is op het einde van de oude Leie-arm in hartje Kortrijk, tussen bar Amorse op Buda Beach en de skatebowl in het Albertpark, op de hoek van de IJzer- en Damkaai. “Er zijn waterstalen genomen en de spelers lopen geen risico”, verzekeren schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester), Wim Symoens en voorzitter Tim Verhaeghe van de Kortrijkse Waterpolo Kring. “Er zal geen scheepvaart zijn zaterdag en er zullen ook redders en duikers aanwezig zijn. Het was eerst de bedoeling om aan de verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens te spelen, maar het water is er niet diep genoeg. Het moet minstens twee meter diep zijn, want de spelers mogen niet kunnen staan. Om het niet te makkelijk te maken. De spelers zijn goeie zwemmers, maar tegelijk ook krachtpatsers.”

Het is een opblaasbaar, vastgemaakt veld. Door de stroming van het water kan het wel zijn dat het veld wat krommingen krijgt en de doelen wat verschuiven. Maar dat maakt het alleen maar interessanter en leuker Wim Symoens, sporttechnisch medewerker van de Vlaamse Zwemfederatie

Hoge spektakelwaarde

Het tornooi wordt geen lachertje, want de top drie van de Belgische waterpolo komt: kampioen Moeskroen, bekerwinnaar Antwerpen en verliezend bekerfinalist Kortrijkse Waterpolo Kring. Zelfs Franse toppers komen naar Kortrijk. Er nemen twaalf teams deel. Dat er voor Kortrijk gekozen wordt om beach waterpolo bekender te maken bij het publiek, is een bewuste keuze. “KWK is een traditieploeg, met tien bekers en vijftien landstitels”, legt Verhaeghe uit. De variant van waterpolo is een nieuwe Olympische urban sport, met een hoge spektakelwaarde. Maar hoe werkt het nu precies? Beach waterpolo speel je met twee teams van telkens drie spelers en een keeper. Het veld is vijftien op tien meter. “Het is een opblaasbaar, vastgemaakt veld. Door de stroming van het water kan het wel zijn dat het veld wat krommingen krijgt en de doelen wat verschuiven. Maar dat maakt het alleen maar interessanter en leuker”, meent Symoens. Er wordt telkens in twee helften van tien minuten gespeeld. Beach waterpolo is eenvoudiger dan gewone waterpolo om mooie acties te belonen en spectaculaire goals mogelijk te maken.

Geen eenmalig evenement

Zo mag een doelman het spel na iedere score meteen hervatten. Verder bestraft de scheidsrechter belemmerende acties binnen de vijf meter meteen met een uitsluiting, waarbij het voor de uitgeslotene volstaat om de hoek van zijn eigen speelveld aan te tikken en meteen terug in het spel te komen. “Het tornooi in Kortrijk is geen eenmalig evenement”, benadrukt Symoens. “We willen vanaf de zomer in 2020 met een criterium uitpakken, verspreid over meerdere steden.” Ook Tim Verhaeghe is overtuigd: “De zwaarste Olympische sport op deze manier tonen is erg aantrekkelijk, want het is in openlucht, zichtbaar voor iedereen en midden in de stad. Op de oever, aan de skatebowl, zetten we een bar, foodtrucks en strandstoelen om het de toeschouwers zo aangenaam mogelijk te maken. Hopelijk wordt de jeugd geprikkeld door onze topsport-cultuur.”

“Het unieke tornooi is een primeur voor ons land. Ik roep alle Kortrijkzanen op om KWK zaterdag naar een overwinning te schreeuwen”, besluit sportschepen Arne Vandendriessche. Het tornooi op zaterdag 17 augustus start om 10 uur. De finale is om 17 uur.