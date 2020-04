Bel van belleman Peter Caesens die stierf in woningbrand krijgt ereplaats in frituur: “We zorgen ervoor dat we hem nooit vergeten” Alexander Haezebrouck

17 april 2020

17u00 0 Kortrijk De bel van de overleden belleman van Kortrijk, Peter Caesens die begin maart om het leven kwam tijdens een nachtelijke woningbrand, is gevonden. Die koperen bel krijgt nu een speciaal plaatsje in frituur ’t Volksplein vlakbij de woning van Peter. “Hij kwam hier elke week om zijn frietjes, we missen hem”, zegt zaakvoerder Vincent Bousse.

De afbraakwerken van de woning van Peter Caesens in de Vooruitgangsstraat in Kortrijk zijn ondertussen bijna volledig achter de rug. De woning moest afgebroken worden omdat het huis na de brand niet meer stabiel was. “Toen ik eens ging kijken vroeg ik de arbeiders of ze nog geen schatten hadden gevonden”, vertelt friturist Vincent Bousse van frituur ’t Volksplein vlakbij de voormalige woning van Peter Caesens. “Ze zeiden dat dat niet het geval was, maar ze hadden wel zijn koperen bel gevonden. Ik vroeg hen wat ze ermee zouden doen. Toen ze antwoordden dat die bel wellicht op de schroothoop zou belanden, vroeg ik hen of ik die bel niet zou mogen hebben. Dat bleek geen probleem en ik kreeg ze mee. Ze was volledig zwartgeblakerd door het vuur. Mijn vrouw heeft die bel volledig gepoetst en opnieuw proper gekregen. Enkel het houten handvat is nog voor een groot deel zwart.” De bel heeft nu een plaatsje gekregen in de frituur van Vincent en zijn echtgenote Fatou. “We hebben het doodsprentje van Peter ernaast gezet. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we die bel hebben kunnen recupereren. Precies alsof Peter van bovenaf die bel naar ons heeft gebracht. Op die manier zullen we hem nooit vergeten. Hij kwam elke week langs om zijn frietjes af te halen met een stukje vlees. Wat hij meenam van vlees verschilde elke week. Toen hij langs kwam waren we altijd aan het lachen en het zeveren tegen elkaar. Iedereen uit de buurt hier kende Peter als een erg vriendelijke mens die graag een praatje maakte. Het is enorm jammer dat hij er niet meer is, we missen hem.”

Hevige brand door buren opgemerkt

De brand in de woning van Peter Caesens dateert van zondagnacht 1 maart. Het vuur werd omstreeks drie uur opgemerkt door buren. In geen tijd sloegen de vlammen door het dak van de woning van Peter Caesens (54) die de vlammenzee niet overleefde. Peter was bibmedewerker maar vooral bekend als de Kortrijkse belleman. Hij werd dood gevonden in het puin op de eerste verdieping van zijn huis. Daar lagen naar schatting anderhalf miljoen boeken, kranten en tijdschriften. Ook dat zorgde er mede voor dat het vuur zich razendsnel kon verspreiden. Naast het overlijden van Peter raakten ook vier huizen onbewoonbaar en werden 54 buurtbewoners geëvacueerd.