Bekende Kortrijkse bassiste Ruth Verhelst herwerkt snaren tot unieke handgemaakte juwelen Peter Lanssens

05 oktober 2020

15u31 0 Kortrijk De bekende Kortrijkse muzikante Ruth Verhelst – ooit nog bassiste bij bands zoals Praga Khan, Daan en Novastar – herwerkt (bas)gitaarsnaren tot unieke juwelen. Nu er door de coronacrisis amper optredens zijn, lanceert Ruth Verhelst een nieuwe webshop. Waar je al haar handgemaakte juwelen op een overzichtelijke manier ontdekt.

Het is uniek: gebruikte (bas)gitaarsnaren een tweede leven geven door ze te herwerken in handgemaakte juwelen. Ruth Verhelst haalt haar inspiratie bij zichzelf. Ze vernieuwt vaak de snaren van haar instrumenten.

Vroeger gooide ik de gebruikte snaren altijd bij het afval. Maar net voor een optreden met Novastar op Rock Werchter kreeg ik plots de ingeving om een gebruikte snaar als accessoire rond mijn pols te binden. Ik kreeg er veel positieve commentaren op. Waarna ik begon te experimenteren. Ruth Verhelst

“Snaren verliezen na verloop van tijd hun klank en dan vervang je die”, vertelt Ruth Verhelst. “Vroeger gooide ik de gebruikte snaren altijd bij het afval. Maar net voor een optreden met Novastar op Rock Werchter kreeg ik plots de ingeving om een gebruikte snaar als accessoire rond mijn pols te binden. Ik kreeg achteraf veel positieve commentaren op mijn unieke ‘ontwerp’. Waarna ik begon te experimenteren met verschillende armbanden.”

Ruth Verhelst maakt niet enkel met snaren unieke juwelen. Ze gebruikt ook andere materialen zoals leder, rubber, roestvrij staal en parels voor haar juwelen. Hierdoor krijgt haar ‘upcycling-concept’ een nieuwe dimensie. Door de verschillende materialen een nieuw en chique leven te geven, tot de verpakking toe. Om aan de grote vraag naar haar juwelen tegemoet te blijven komen, lanceert Ruth Verhelst nu een nieuwe webshop. Waar je al haar armbanden, ringen en andere stukken ontdekt en ziet wat er precies aan welke prijs te koop is.

Elk juweel is handgemaakt en wordt in een gerecycleerde verpakking, dat zijn ook creaties van haar, bezorgd. Haar lijn van juwelen draagt de toepasselijke naam Unique C Chic, want ze zijn uniek en chique. Ruth Verhelst werkt voor Unique C Chic samen met Michael Shack – de Wilrijkse drummer speelt onder meer bij Milk Inc., Netsky en Kate Ryan – en de Heistse ondernemer en organisator Nicolas Lambrechts.

Meer info over haar juwelen voor vrouwen en mannen: www.uniquecchic.com, op de Facebookpagina Unique C Chic of op de Instragrampagina unique.c.chic.