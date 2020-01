Bekende gitarenwinkel stopt in Kortrijk: “Nog twee maanden uitverkoop” Peter Lanssens

08 januari 2020

16u19 18 Kortrijk De Budastraat verliest een trekpleister nu daar het doek valt over Deja-Vu guitarshop. De tweedehands vintage gitarenwinkel – waar je ook instrumenten kon laten personaliseren, renoveren en herstellen – opende vier jaar geleden. “Er start een uitverkoop, die tot eind februari duurt. Gitaren en accessoires aan weggeefprijzen: grijp uw kans”, zegt zaakvoerder Jarne Debue.

Jarne Debue stopt in schoonheid: “Omdat het financieel te spannend werd om enkel de shop te runnen, nam ik er een halftijdse job in een veevoederbedrijf bij. Verder heb ik drie avonden per week repetities. Die repetities zijn voor de band eLeNoR, een nieuw soloproject en het surrealistisch duo Pantheïst en Zeemeermin. Waarin mijn zweverige gitaarmuziek een voordragend dichter begeleidt. Het wordt te veel om alles te combineren.”

Er werd me vaak gezegd dat ik mijn prijzen moest verhogen. Ik vertikte dat. Omdat ik er van hou om mensen oprecht gelukkig te zien aankopen. Dan draai ik liever niet mee in de huidige maatschappij. Zaakvoerder Jarne Debue

Eerlijkheid

“Want ik maak verder graag schilderijen en geniet van het leven. Met op kop lang wandelen met hond Wasco of een uitlopende café-avond in het weekend. De energie om energie te vinden is zoek. De shop sluiten is de enige manier om die energie terug te vinden. Helaas, maar de beslissing alleen al doet me deugd. Na de uitverkoop focus ik me helemaal op zelf muziek maken, intensief schilderen en het ombouwen van een woonwagen om er zelf in te wonen. Ik was naïef om te geloven dat charme en eerlijkheid een winkel draaiende kunnen houden. Er werd me vaak gezegd dat ik mijn prijzen moest verhogen. Ik vertikte dat. Omdat ik er van hou om mensen gelukkig te zien aankopen. Dan draai ik liever niet mee in de huidige maatschappij. Mijn motto is dat het leven veel te serieus is om het serieus te nemen.”, aldus Jarne Debue. Wat er met het pand in de Budastraat 7 zal gebeuren na de sluiting van de gitarenwinkel, is nu nog niet duidelijk. Info over de uitverkoop staat op de Facebookpagina: klik hier.