Bekend Kortrijks koppel doet eerste kus in Ierse kroeg negen jaar later over Peter Lanssens

08 oktober 2019

12u10 5 Kortrijk De opening van Mary’s Irish Pub in de Kapucijnenstraat betekent voor heel wat Kortrijkzanen ook pure nostalgie. Want veel inwoners koesteren herinneringen aan de vorige Ierse kroeg The Porter House, die tot zes jaar geleden op dezelfde plaats tegenover Budascoop zat. Zo kusten tattoo-artieste Cindy Frey (44) en Steve Carette (37) er op 26 februari 2011 voor het eerst. Het koppel deed zaterdagavond die eerste kus gewoon nog eens over, tijdens de opening van Mary’s Irish Pub.

Het was een even innige en warme kus als destijds. Zelfs de elektriciteit viel er verschillende keren van uit in de nieuwe Ierse kroeg. “Steve was al een jaar verliefd op mij, maar ik had tijd nodig. Uiteindelijk nam ik die dag zelf het initiatief”, blikt Cindy Frey terug. “We kusten in het toilet. Bij de dames, want het wc-papier was op bij de heren (lacht). De vorige Ierse kroeg was donker, knus en gezellig. Zeker door de aparte ‘booths’ (cabines, red.) die er vroeger waren. Maar de kroeg was verouderd. Toen de koelkast aansloeg, begon de radio tegelijk te kraken. De nieuwe Irish Pub is heel open. Met een hoog plafond en veel licht. Vooral de wanden vol flessen vallen op en zijn prachtig. De kaart in het restaurant ziet er veelbelovend uit. Er zijn zelfs vegan opties. Ook de zaal achteraan, onder meer voor optredens, is een pluspunt. Mary’s Irish Pub is een extra troef voor het Kortrijks uitgaansleven”, vindt Cindy Frey. Ze huwde op 9 juni 2017 met Steve Carette. Het koppel heeft een zoon: Jett (4).