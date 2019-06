Bejaarde vrouw gewond bij zware klap Alexander Haezebrouck

29 juni 2019

08u48 0 Kortrijk In de Kreupelstraat op de grens tussen Bellegem en Zwevegem is vanmorgen omstreeks 7.15 uur een bejaarde vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeval. De bejaarde vrouw wou vanuit de Evangelieboomstraat de Kreupelstraat dwarsen naar Laatste Oortje. Ze werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Toen de bejaarde vrouw de straat dwarste werd ze in haar flank gegrepen door een bestuurder die in de Kreupelstraat richting Zwevegem reed. Door de klap belandde de auto van de bejaarde vrouw op haar zijkant. De auto van de andere bestuurder tolde in het rond. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de bejaarde vrouw uit haar voertuig te helpen. “We hebben het dak moeten openknippen om tot bij de vrouw te geraken”, klinkt het bij de brandweer. “Ze was de hele tijd bij bewustzijn en hebben haar voorzichtig maar vlot uit de auto gekregen.” De vrouw werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder raakte niet gewond.