Bejaarde man (80) alweer het slachtoffer van inbrekers: “Na vijf keer ben ik het beu, hopelijk doet de politie er iets aan” Hans Verbeke

01 maart 2020

15u40 0 Kortrijk Voor de vijfde keer in evenveel jaar heeft een alleenstaande bejaarde man ongewenst bezoek gekregen in zijn woning op de Marionetten in Kortrijk. Dit keer werden ze opgeschrikt en raakten ze niet binnen. De twee werden gefilmd door een bewakingscamera in de buurt. “Hopelijk leidt dat tot hun identificatie”, zegt de zoon van het slachtoffer.

Hij blijft zelf liever anoniem en laat zijn zoon vertellen wat ‘m vorige vrijdag overkwam. “Mijn vader had die morgen de bus genomen om boodschappen te doen”, zegt C. “Toen hij rond negen uur thuis kwam, zag hij tot z’n verrassing twee onbekende, vrij jonge mannen van zijn oprit gewandeld komen. Eén van hen wenste hem een goeiedag. Op een spottende manier, precies alsof hij m’n vader uitlachte. Daarna wandelden ze doodgemoedereerd weg. Ik vermoed dat ze gealarmeerd werden door een kompaan die hen in een vluchtwagen opwachtte en mijn vader plots zag terugkomen.”

Mijn vader herkende duidelijk de stem van de man die hem goeiedag wenste. Hij kwam al eerder inbreken bij hem.” C., zoon van de bejaarde bewoner

Drie inbraken, twee pogingen

De bejaarde man besefte dat er iets niet pluis was. “Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat er geprobeerd was om zijn woning binnen te geraken, zowel aan de zijkant als achteraan”, vertelt zijn zoon. “Alweer, en al voor de vijfde keer in vijf jaar. Drie keer kwam het effectief tot een inbraak waarbij tal van spullen werden buitgemaakt, twee keer bleef het bij een poging. Geen van de vier eerste feiten werd ooit opgelost. Hopelijk is dat dit keer anders. Een bewakingscamera in de buurt registreerde de twee inbrekers. Ze zijn duidelijk herkenbaar, net als hun vluchtwagen, een Peugeot met Franse nummerplaat. Mijn vader is er ook vrij zeker van dat het om minstens één van de daders gaat die vroeger al kwamen inbraken. Hij herkende duidelijk de stem van de man die hem goeiedag wenste.”

Zigeunerkamp?

Een aantal mensen die aan buurtpreventie doen op de Marionetten deden heel wat moeite om de bejaarde man te helpen. Zij spotten ook de vluchtwagen van de daders. “Ik ben hen dankbaar”, zegt de zoon van de 80-jarige bewoner. “Ze houden een oogje in het zeil, dankzij hen is hier in de buurt al vaker meer criminaliteit vermeden.” De man vermoedt dat de inbrekers die vrijdag langskwamen afkomstig zijn uit een zigeunerkamp, ergens in Noord-Frankrijk. “Met de camerabeelden heeft de politie alvast iets concreets in handen om de zaak op te lossen”, zegt de man.