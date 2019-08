Bejaard koppel bevangen door rook bij brand op appartement LSI

21 augustus 2019

19u12

Bron: LSI 1 Kortrijk Op de hoek van het Stationsplein en de Stationsstraat in Kortrijk is woensdagnamiddag brand uitgebroken in een appartement op de tweede verdieping.

Een broodrooster op het elektrisch fornuis vatte rond 16.30 uur vuur toen het fornuis per ongeluk in werking trad. De bejaarde bewoners merkten de brand en rook op en slaagden er met een deken in het vuur te doven. Bij aankomst van de brandweer van de zone Fluvia was de brand dus al grotendeels geblust. De brandweer zorgde wel voor ventilatie van het appartementsgebouw. Het bejaarde koppel ademde wel rook in en moest naar het ziekenhuis gebracht worden. De schade bleef beperkt.