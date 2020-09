Bedrijven Abriso-Jiffy, Stow en Van Marcke genomineerd als onderneming van het jaar 2020

Peter Lanssens

15 september 2020

08u06 4 Kortrijk De professionele dienstenorganisatie EY houdt samen met De Tijd en BNP Paribas Fortis de verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’. Drie van de vier finalisten komen uit onze regio: Van Marcke uit Kortrijk, Abriso-Jiffy uit Anzegem en Stow uit Spiere-Helkijn. Ze zijn geselecteerd op basis van selectiecriteria zoals groei en financiële resultaten, ondernemerschap, internationalisering, innovatie en deugdelijk bestuur. De grootte en omzet spelen ook, in mindere mate, een rol. De winnaar treedt in de voetsporen van bioscoopketen Kinepolis, Onderneming van het Jaar in 2019. De prijs voor 2020 wordt op 8 december uitgereikt. Ook Konings uit Zonhoven is genomineerd.

Patrick Rottiers, CEO van EY in België: “Het Belgische ondernemerschap verdient ook en vooral dit jaar onze steun. De coronacrisis zet alle bedrijven onder druk gezet en plaatst ze voor heel wat uitdagingen. Net daarom vinden we het belangrijk dat deze award ook nu het Belgische bedrijfsleven – en onze vier finalisten in het bijzonder – in de schijnwerpers plaatst. Ondernemers willen blijven ondernemen, ook tijdens deze crisis. Daarom ondersteunen we hen op elke denkbare manier”, aldus Patrick Rottiers.

Abriso-Jiffy uit Anzegem is Europees marktleider in beschermende verpakkings- en isolatiematerialen, met 1.500 medewerkers verspreid over vijftien productiesites in elf landen. Het bedrijf biedt als groeiende speler met een breed gamma aan gerecycleerde en recycleerbare producten bescherming tegen beschadiging, koude, hitte of lawaai, voor toepassingen in diverse sectoren. De jaaromzet van Abriso-Jiffy bedraagt 235 miljoen euro.

Stow uit Spiere-Helkijn is een aanbieder van industriële stockage oplossingen. Door een gestage organische groei en meerdere acquisities is Stow uitgegroeid tot een Europese leider met vestigingen in de meeste Europese landen. Stow blijft inspelen op een snel groeiende en veranderende markt, met innovatieve oplossingen. Stow heeft 1.750 medewerkers. De jaaromzet is 614 miljoen euro.

Van Marcke uit Kortrijk is marktleider in de verdeling van sanitair en verwarming in België en Luxemburg. Als wereldwijde ‘challenger’ heeft de groep een dynamische groeistrategie in Frankrijk, Nederland, Zwitserland en de VS. De groep is actief in groothandel, e-commerce, productie en banking. Met Caroline Van Marcke als derde generatie CEO, werd in 2019 door innovatief en duurzaam ondernemerschap de kaap van 500 miljoen euro omzet overschreden. Van Marcke heeft 1.640 personeelsleden.