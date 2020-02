Bedrijf verbiedt personeel te kussen om corona buiten te houden: “Overdreven? Gezond boerenverstand” Peter Lanssens

27 februari 2020

08u29 9 Kortrijk Het Kortrijkse bedrijf Duma neemt opmerkelijke maatregelen in een poging om het coronavirus buiten te houden. “Onze honderd personeelsleden mogen niet meer kussen. Ook handen geven mag niet meer. Overdreven? Gezond boerenverstand”, zegt zaakvoerder Stephan Debrabandere.

Duma, gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van heftrucks en machines voor bouw en industrie, stelde dinsdag een nieuw intern reglement in werking. Kusjes geven en handjes schudden mag niet meer. Tijdelijk, zo lang het niet duidelijk is hoe hard corona zal toeslaan en hoe gevaarlijk het virus kan worden. Duma (Rent) heeft een hoofdzetel in de Torkonjestraat langs de E17 in Marke, Franse vestigingen in Dunkerque en Parijs en depots in België en Frankrijk. “We doen internationaal zaken met mensen uit tal van windstreken, zoals Hongaren, Polen en Chinezen”, vertelt Stephan Debrabandere. “We verwachtten deze week zelfs mensen uit het noorden van Italië, maar die mogen voorlopig niet komen. Waakzaam zijn is de boodschap, om te vermijden dat we in contact komen met een besmet persoon en ons bedrijf enkele weken in lockdown moet. We voeren tijdelijk het Japans systeem in. Dat is elkaar en anderen enkel vriendelijk begroeten, door te knikken en te glimlachen. Hoe onze honderd personeelsleden reageren? Met de glimlach, ze snappen het wel. Het is nu beter om voorzichtig te zijn.”