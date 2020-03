Bedrijf dat hondenvoeding op maat maakt, scoort Jill Dhondt Sabine Van Damme

12 maart 2020

12u29 0 Kortrijk BuddyBites ging pas midden december van start, maar groeide sindsdien zienderogen. Het Kortrijkse bedrijf werd gekroond tot starter van het jaar en overschreed de kaap van de 1.500 hondenpaspoorten.

Baasjes kunnen een hondenpaspoort digitaal aanmaken door tien vragen in te vullen over hun viervoeter. Op basis daarvan geeft BuddyBites voedingsadvies op maat. “90 procent van de baasjes weten niet welke voeding geschikt is voor hun hond”, zegt medeoprichter Mattijs Brandt. “BuddyBites helpt hen door persoonlijk voedingsadvies te geven. De juiste voedingsstoffen zijn essentieel voor de gezondheid van elke hond.” Voor elke viervoeter zullen de ondernemers een aangepast voedingspakket bereiden, en aan huis leveren.

Sinds de lancering van de start-up verdubbelde het aantal gebruikers elke maand. “Ook in Nederland rijst de vraag naar persoonlijke en betere hondenvoeding. Daarom leveren wij sinds midden februari ook in Nederland, maar Vlaanderen blijft voorlopig de focus.”