Bedmarathon steunt patiënten met chronische spierziekte: “Duik met Evy Gruyaert of Delfine Persoon Warmste Kerstbed in” Peter Lanssens

28 november 2019

13u37 0 Kortrijk Het Warmste Kerstbed opent op zaterdag 21 december om 12 uur in de overdekte kerstmarkt op het Schouwburgplein. Hou met BV’s het bed nonstop warm, tot maandag 23 december om 18 uur, en steun zo patiënten met een chronische spierziekte. Komen op zaterdag al zeker: Evy Gruyaert, Marino Punk en Debbie, de dochter van sportpresentator José Van Cauwenberghe.

Zondagnamiddag zijn de kinderen welkom bij de kerstman op het kerstbed. Zondagavond stappen Stijn en Nuria uit Blind Getrouwd het bed in. Op maandag worden Miss België 2010 Cilou Annys en bekende sportmensen zoals Delfine Persoon en KVK-spelers verwacht. Je duikt ter plaatse voor 5 euro het bed in. Ook passanten kunnen dus spontaan mee doen. Er zijn tal van mogelijkheden zoals een selfie of babbel met, een ontbijt op bed met, een fotoshoot met enzomeer. De eerste 50 slapers krijgen een goodiebag met leuke spullen mee naar huis.

Fybroveerke

“Er zijn nog veel meer BV’s aangekondigd, maar die verklappen we nu nog niet”, zeggen de organisatoren. Het sfeervolle kerstbed, een initiatief van Ergodôme en Passion Home Linen in het kader van De Warmste Week, komt op een podium. Je kan naast het bed straks ook in een kerstchalet terecht om leuke spulletjes te kopen zoals een kersenpitkussentje in de vorm van een hart, zelfgemaakte juwelen, gehaakte knuffels, wenskaarten enzomeer. Alle opbrengsten gaan naar Fybroveerke. Die vzw uit Deerlijk biedt ondersteuning en organiseert groepsactiviteiten voor fibromyalgie patiënten. Ze hebben een chronische spierziekte. Ze zijn sterk gekluisterd aan hun bed en komen zo vaak in een sociaal isolement terecht. Meer info: klik hier.