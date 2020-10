Beautybar Natur. opent: “Gespecialiseerd in huidverbetering en gezonde voeding” Peter Lanssens

05 oktober 2020

14u27 12 Kortrijk Beautybar Natur. heeft de deuren geopend in Kortrijk. De conceptstore zet natuurlijke verzorgingsproducten en ecologische accessoires centraal. Maar er is meer, want de zaakvoerster is gespecialiseerd in gelaatsverzorging en voedingsadvies. “Ik wil het taboe van een standaard schoonheidssalon doorbreken, door er een hippe toets aan te geven”, zegt Lien De Smedt (30).

De uit Dilbeek afkomstige Lien De Smedt, die sinds een jaar in Kortrijk woont, had vroeger al een schoonheidssalon. Nadien rolde ze in de wereld van human resources, maar de terugkeer naar een zelfstandig bestaan bleef kriebelen.

“De coronacrisis deed me nadenken, want de passie blijft. Ik besloot om er weer vol voor te gaan. Natur. is een hippe conceptstore met natuurlijke verzorgingsproducten, make-up, vegan producten zoals vegan rugzakken en ecologische accessoires. Je kan hier verder voor gelaatsverzorging terecht, want ik ben gespecialiseerd in huidverbetering. Zo boekte ik al fantastische resultaten bij mensen met eczeem of psoriasis. Ik geef ook voedingsadvies. Ik schoolde me bij omdat gezonde en orthomoleculaire voeding zeer boeiend is. Mensen die willen afvallen, detoxen, gezonder leven of via een voedingspatroon hun lichaam willen resetten, kunnen in Natur. terecht. Waar er ook workshops zijn rond onder meer huidproducten, make-up en onze producten.”

“Natur. is voor iedereen toegankelijk. Ik wil het taboe van een standaard schoonheidssalon doorbreken. Het lijkt ook niet op een schoonheidssalon. Jong, oud, man, vrouw, hetero, holebi,… ik wil dat iedereen zich hier op zijn gemak voelt. Natur. is open-minded, het draait hier allemaal rond mensen helpen en gelukkiger maken. Ik sta zelf positief in het leven, lach veel, geniet van de kleine dingen in het leven en ben ambitieus. Ik luister goed, maar ben ook direct en eerlijk. Dat zullen de klanten merken in mijn advies.”

De winkel in de Moorseelsestraat 51 is telkens op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur open. Natur. is verder op afspraak open, ook ’s avonds. Meer info op www.naturbeautybar.be, op de Facebookpagina Natur. of op de Instagrampagina natur.beautybar.