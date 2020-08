Beachwaterpolotornooi aan Budabeach schuift naar 2021 op Peter Lanssens

25 augustus 2020

17u25 1 Kortrijk Het beachwaterpolotornooi aan Budabeach en zomerbar Amorse in de IJzerkaai dat eerder werd uitgesteld door de slechte kwaliteit van het water, is nu geschrapt.

De eerste datum van zaterdag 15 augustus sneuvelde omdat de erg warme dagen toen de groei van ziekmakende bacteriën bevorderde. Ook de tweede datum, op zaterdag 29 augustus, wordt niet gehaald. “Nu laten de weergoden ons in de steek”, zegt Tim Verhaeghe, voorzitter van de Kortrijkse Waterpolo Kring (KWK).

“Het water is ondertussen voldoende gezond. Maar de voorspellingen geven omgevingstemperaturen onder de 20 graden en neerslag aan. Geen belemmering, we hadden gesloten tenten voorzien waarin de spelers tussen hun wedstrijden kunnen opwarmen. Maar zo’n tenten zijn in tijden van corona geen evidentie. Omdat de gezondheid van onze deelnemers primeert, is na intens overleg beslist om het evenement dit jaar te schrappen. We gaan er in 2021 een supereditie van maken, in samenspraak met de stad Kortrijk en de Vlaamse Waterweg.”