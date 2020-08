Beach waterpolotornooi afgelast wegens slechte kwaliteit water Christophe Maertens

16 augustus 2020

07u37 0 Kortrijk Het beach waterpolotornooi van zaterdag 15 augustus in Kortrijk is niet kunnen doorgaan omwille van de slechte kwaliteit van het Leiewater.

Het was de bedoeling dat er zaterdag 15 augustus een beach waterpolotornooi zou plaatsvinden aan Budabeach in Kortrijk. Omwille van de slechte kwaliteit van het water zagen de organisatoren zich genoodzaakt het tornooi te annuleren. “Voor er beach waterpolo kan gespeeld worden in open water, moet woerden voldaan aan strenge veiligheidcriteria. De waterkwaliteit is een heel belangrijke parameter. De afgelopen dagen was het bijzonder warm, wat de groei van ziekmakende bacteriën heeft bevorderd”, aldus de organisatoren. “De stalen van vorige maandag waren niet overtuigend, waardoor we beslisten om een tweede meer specifiekere test te doen. Uit de resultaten daarvan bleek dat de populatie van micro-organismen in de Leie, meer dan tien keer hoger is dan de toegelaten norm. Om die reden hebben we in samenspraak met de Kortrijkse Waterpolo Kring (KWK) beslist om het event te annuleren. We bekijken de mogelijkheid om alles te verschuiven naar zaterdag 29 augustus. Veiligheid primeert, altijd en overal, hou het gezond.”

Door de coranacrisis zou het tornooi er iets anders uit hebben gezien dan voorheen. Op het programma stonden demowedstrijden met een mix van competitieve en recreatieve ploegen.