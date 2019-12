Bazart zet Nelson Mandelaplein in vuur en vlam tijdens Warmste Week Joyce Mesdag

21u36 0 Kortrijk H et Nelson Mandelaplein was vanavond met zo’n 7000 bezoekers goed gevuld voor het optreden van Bazart.

De band bracht onder meer hun succeshit Goud en ook hun recentste single Maanlicht. Frontman Mathieu Terryn, die het tot in de finaleweken van De Slimste Mens schopte, was achteraf op het podium vol lof over de ontvangst in Kortrijk. “Het was zalig! Een ideale plek voor ons laatste optreden dit jaar. We komen nu even tot rust en werken vanaf januari verder aan een album.” Hij beloofde dat ze nog even zouden blijven plakken, en ze deden dat ook, met wat gek doen op het podium naast Eva De Roo.