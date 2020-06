BattleKart opent in Xpo: “Je rijdt met je kart ín de videogame en beleeft ongekende sensaties” Peter Lanssens

19 juni 2020

12u04 30 Kortrijk BattleKart, de eerste elektrische karting met augmented reality in de regio Kortrijk, is geopend in Xpo. “Je speelt bij BattleKart niet met een videogame, maar erin”, zegt Sébastien Millecam (31). “BattleKart brengt innovatief entertainment voor familie, vrienden of collega’s. Alles is coronaproof.”

BattleKart brengt een mix van videogames, augmented reality en elektrisch karten. De verschillende circuits en spelmodi worden op één van de grootste bioscoopschermen ter wereld geprojecteerd. “Je kan op volle kracht in je elektrische kart rijden, terwijl je in interactie bent met de omgeving, de andere spelers en de bonussen”, vertelt Sébastien Millecam. “Je beleeft zo ongekende sensaties. BattleKart beschikt over twee pistes van 2.000 vierkante meter. Goed voor in totaal 112 miljoen pixels, geprojecteerd met vijftig videoprojectoren. Er zijn daarnaast vier videoprojectoren waarmee de scores van het spel worden weergegeven op de muur tegenover de bar. De twee pistes zullen in de toekomst kunnen worden samengevoegd tot één gigantische piste.”



BattleKart doet denken aan Mario Kart, maar dan bijna in het echt. “Verzamel de bonussen door over virtuele kisten te rijden, die op het circuit verschijnen. Laat een virtueel olieplasje achter en vermijd die van je concurrenten. Vertraag je tegenstanders met een machinegeweer of raketten. En probeer tijdens het rijden de kogels van anderen te ontwijken en op het parcours te blijven. Lukt dat niet, zal je afgeremd worden tijdens je poging om de eindoverwinning in de wacht te slepen”, stelt Sébastien Millecam.

Verhoogde bar

Er kunnen op elke piste twaalf karts tegelijk rijden. De verhoogde centrale bar biedt toeschouwers een adembenemend uitzicht over de wedstrijden, die op de pistes worden gereden. BattleKart opent dankzij weldoordachte en innovatieve aanpassingen telkens hal 4 niet wordt gebruikt voor een beurs, congres of tentoonstelling. Dat is zo overeengekomen met Kortrijk Xpo.

Er zijn vier spelmodi: de gekke BattleRace waarbij je bonussen gebruikt om sneller te rijden en raketten en olieplassen om je tegenstanders te vertragen, BattleColor waarbij je op een gerasterde piste een zo groot mogelijk kleurspoor probeert achter te laten met je kart, BattleFoot waarbij je met de kart een virtuele bal in het doel van de tegenpartij probeert te schieten en BattleSnake. Waarbij je kleurrijke bollen, die willekeurig op het parcours verschijnen, verzamelt en zo de staart verlengt die aan je kart groeit.

Prijzen

Sébastien Millecam, de bedenker van BattleKart, is van Moeskroense afkomst. Hij ging in onze regio naar de kleuter- en lagere school in Rekkem, bij Menen. “De grote opening in Kortrijk Xpo en de terugkeer naar mijn eigen roots is bijzonder spannend”, besluit Sébastien Millecam. BattleKart is met uizondering van maandag elke dag open. Meer info over prijzen en openingsuren staat op www.battlekart.com. Er is ook al een BattleKart in Moeskroen.