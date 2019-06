Batjes, rally of 2 Fabiola? Onze tips voor het weekend Redactie

13 juni 2019

17u09 0

Waregem

Wandeltocht zet Waregemse wijk Biest in de kijker

Project Biest, een recent opgestart initiatief van bewoners van wijk Biest in Waregem, komt met een publiek evenement naar buiten. “We verhuisden een jaar geleden naar Biest en hoorden dat er jaren geleden veel feesten waren in de wijk”, zegt voorzitter Alexander Coppenolle. “We willen helpen om een nieuwe wind door de wijk te laten waaien.” Na speelstraten en een knutselnamiddag tijdens de paasvakantie, is er nu zondag een wandeltocht. Starten kan tussen 13.30 en 15 uur aan OC De Roose in de Smedenstraat, voor een tocht van 5 kilometer. Twee gidsen geven uitleg over de wijk. Elke deelnemer krijgt halfweg de tocht een drankje. Deelnemen kost 3 euro per persoon. Kinderen tot 6 jaar nemen gratis deel. Na de wandeling kan je bijpraten met een hapje of drankje. Inschrijven: projectbiest@gmail.com of op zondag 16 juni zelf. Info staat op de Facebookpagina Project Biest.

Ooigem

2Fabiola komt naar Ooigemse Feesten

De Ooigemse Feesten brengen op zaterdag 15 juni een muzikaal feest op het Sint-Brixiusplein, waar 2Fabiola om 21.30 uur als headliner komt optreden. De toegang is gratis. De iconische Belgische band, die in 2020 stopt, zal het plein in vuur en vlam zetten. De organisatoren verwachten ook veel van Tom Verhaeghe, die met zijn band het plein moet opwarmen. De lat ligt ook hoog voor The Ed Sullivan Quartet, met de beste muziek van de jaren ‘60. En na 2 Fabiola draait lokaal dj-talent Feliz nog plaatjes tot in de vroege uurtjes. Op zondag 16 juni start net na de middag ‘happy hour’ op de kermis, waarbij kindjes voor 5 euro op drie attracties mogen. Om 15 uur begint een loop voor kleuters en kinderen tot 12 jaar. Na de vier wedstrijden en de prijsuitreiking zal dansgroep Dance-Control, met veel dansertjes uit Ooigem, nog het mooie weer maken op het podium. De kermis blijft ondertussen de hele namiddag open. Meer info is terug te vinden op de Facebookpagina van de Ooigemse Feesten.

Izegem

Animatie zat op Batjes

De Batjes in Izegem openen op vrijdag 14 juni vanaf 16 uur met Buenas Batjes, een feest in Latijns-Amerikaanse stijl in de Ketelstraat tussen de Korenmarkt en de Grote Markt. Er is zuiderse muziek van radio I.R.O. en er zijn bars met bier, frisdranken en cocktails en een foodtruck. De 51ste batjes vinden tot en met zondag plaats met ruim 5 kilometer winkelplezier en zo’n 300 standhouders in het centrum. Er is ook tal van randanimatie, zoals mobiele straatacts. Info staat op www.batjesizegem.be. Wie benieuwd is naar het aanbod op vlak van animatie, neemt een kijkje op de Facebookpagina Batjes Izegem. Zo is er een speelbus in de Nieuwstraat, een gelegenheidscafé van de KSA op de parking in de Marktstraat en Sambal Tropical met wereldmuziek in de Sint-Tillostraat. Verder onder meer gepland: een autoshow op de Grote Markt, het culinair event Haptoe op de Melkmarkt en een parade met onder meer vedetten Michael Lanzo, Steve Tielens en Danny Fabry in de Roeselaarsestraat.

Meulebeke

Eerbetoon op reclame- en reuzenstoet

Kevin Braekevelt (38), die vorig jaar bij het openslijpen van een obus om het leven kwam, krijgt tijdens het kermisweekend in Meulebeke een eerbetoon. De jonge vader was een trouwe medewerker van de reclame- en reuzenstoet. Die staat nu in het teken van hem. Alle veertig wagens krijgen een witte ballon met zijn naam op. Op het einde van de stoet stappen zijn kinderen Mauro (11) en Zita (11) uit, om witte ballonnen op de Markt op te laten. De reclame- en reuzenstoet rijden op zondag 16 juni om 15 uur in het centrum uit. Er stappen ook muziekverenigingen mee, zoals een ganzenfanfare uit Duitsland. Op vrijdag 14 juni opent het kermisweekend met een kinderloop en de tweede Beren City Trail. Het parcours is vernieuwd, met onder meer passages door de kerk en de brandweerkazerne. Daar zal ook een bar staan die de opbrengst schenkt aan Dynamica, een vereniging voor de integratie van personen met een handicap. Op zaterdag 15 juni is er om 16 uur een dankmis op de piste van de autoscooters en op maandag 17 juni is er een afsluitende rommelmarkt in het centrum.

Wervik

Freddy Loix op Rally van Wervik

De Rally van Wervik verwacht 157 teams op zaterdag 15 juni. Een grote opkomst omdat de rally dit seizoen ook op de kalender van het Protyre Britse kampioenschap staat. Er komen toppers zoals Paul Lietaer in een Ford Escort Cosworth RS, Philip Cracco en PJM Cracco in hun eigen Ford Fiesta R5 en Freddy Loix en Pieter Tsjoen in hun eigen PTS Racing Skoda Fabia R5. Er zijn ook lokale helden zoals Steven Dolfen, Davy Vaneste en Tim Van Parijs in zijn iconische Porsche 997 GT3. Buitenlandse vedetten ontbreken niet zoals Martin McCormick. Er wordt om 8.30 uur gestart vanuit het rallycentrum in basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat. Voor een wedstrijd over 164 kilometer, met 96 kilometer aan klassementsproeven en een verbindingstraject van 68 kilometer. Er worden vier lussen van drie proeven verreden met naast Wervik ook passages in Geluwe en Kruiseke. De eerste vroege deelnemers worden omstreeks 19.30 uur op het podium aan de finish verwacht. Een ticket kost 15 euro, wat een democratische prijs is. Een programmaboekje kost 5 euro. Info: http://www.scuderiavervica.be.