Baskettrots Ann Wauters steunt oproep: “Laat waardevolle gezinsmomenten niet los na lockdown” Peter Lanssens

15 mei 2020

06u50 5 Kortrijk Nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen, doet SOS Kinderdorpen een warme oproep om na de lockdown de waardevolle gezinsmomenten niet los te laten. Die oproep krijgt steun van topsportmama’s, zoals onze nationale baskettrots Ann Wauters. “Zo beloof ik zelf om elke week een wandeling of fietstocht met het gezin te blijven doen”, vertelt Ann Wauters, die in Bellegembos woont. De topsportmama’s, zoals ook tennisster Kim Clijsters en gewezen sprintster Kim Gevaert, ondertekenden recent een Regenboog Pact om die oproep kracht bij te zetten.

De van Covid-19 herstelde Ann Wauters, die recent nog de spoeddienst van het ziekenhuis AZ Groeninge bezocht om het personeel er een hart onder de riem te steken, roept mee op om de mooie gezinsmomenten te behouden. Ook als het leven straks weer op volle toeren draait. Zo namen ouders tijdens de lockdown meer tijd om een gezelschapsspel te spelen (16 procent), samen te wandelen (11 procent) of samen meer ‘quality time’ door te brengen (14 procent). Dat blijkt uit een online onderzoek door bureau iVOX, in opdracht van SOS Kinderdorpen. “Het zijn die kleine dingen in het leven van elke dag, dingen die je samen doet en beleeft, die je kind veilig en sterk doen opgroeien”, zegt Justine Gwiscz, psychologe en directrice van SOS Kinderdorp Chantevent. “Het zou jammer zijn als die kleine dingen na de lockdown verloren gaan”, aldus Justin Gwiscz.



73 procent van de 290 ouders met inwonende kinderen, die tussen 1 en 7 mei bevraagd werden, geven aan dat ze tijdens de lockdown waardevolle momenten (her)beleefden met hun kinderen. Nochtans hadden 4 op de 10 ouders ook moeite met de lockdown, zo blijkt ook uit het onderzoek. Het wekenlang combineren van het ouder zijn, het pre-teachen van hun kinderen en het thuiswerken was voor velen niet gemakkelijk.