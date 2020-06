Basisschool Rodenburg krijgt deels autovrij plein om coronaproof les te geven en te spelen Peter Lanssens

12 juni 2020

11u44 5 Kortrijk De vrije basisschool Rodenburg in Marke krijgt van de stad Kortrijk een deels autovrij Rodenburgplein. Om leerlingen coronaproof af te zetten en op te pikken en het plein ook in te zetten als extra speel- en lesruimte. Want buiten is het nog veiliger.

Concreet is sinds deze week het noordelijk deel van het Rodenburgplein autovrij. Waardoor er geen conflicten met auto’s zijn bij de toegang van de school tot het plein. De impact op het autoverkeer is beperkt. Want de rest van het Rodenburgplein blijft toegankelijk vanuit de Abdis Erkasstraat, richting de Van Konstantinopelstraat.

Het stadsbestuur verwacht niet dat er verschuivingen van verkeer naar andere straten gaan zijn. “We maken met relatief eenvoudige ingrepen meer ruimte vrij voor de school”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Je krijgt zo een veilige afstand in tijden van corona, een veiliger schoolomgeving en een aangenamere buurt. We hopen meer scholen te kunnen charmeren met dergelijke maatregelen.”

Het deels autovrije Rodenburgplein wordt tot 30 juni uitgeprobeerd. Indien de evaluatie positief is, kan een permanente aanpassing volgen. De evaluatie gebeurt in samenspraak met de school en met buurtbewoners.