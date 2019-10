Basisschool in diepe rouw na onverwacht overlijden kleuterjuf (55) Peter Lanssens

11 oktober 2019

12u37 0 Kortrijk Vrije basisschool Sint-Theresia in Rollegem is in diepe rouw na het onverwacht overlijden van Isabelle Vanooteghem (55) uit Heule. De kleuterjuf, die er bijzonder graag gezien was, overleed in de nacht van woensdag op donderdag.

Er ligt een rouwregister in de inkomhal van de school. Wie dat wil, kan er tot vrijdag 18 oktober een boodschap neerpennen. Om zo steun te betuigen aan de familie, vrienden en collega’s van de juf van het tweede en derde kleuter. Op de website van de school staat een boodschap waaruit blijkt hoe geliefd Isabelle was: ‘Het is onmogelijk om iemand te vergeten die ons zoveel gaf om te herinneren’, is te lezen. “We reageren verder liever niet, we zijn te aangeslagen”, zegt directeur Pol Demeurisse. Het is een nieuwe klap voor de basisschool, die eerder al twee krachten verloor. Lerares Dorine Coone stierf in oktober 2015. En in september 2013 verloor de school directeur Luc Vandaele. We wensen de nabestaanden sterkte toe. Een boodschap neerpennen kan ook op een online rouwregister: klik hier. De uitvaart is op vrijdag 18 oktober om 10.30 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.