Basisschool De Rodenburg krijgt schoolstraat Peter Lanssens

07 oktober 2020

14u52 0 Kortrijk Er wordt aan vrije basisschool De Rodenburg een schoolstraat geïnstalleerd. Een schoolstraat is autovrij aan het begin (van 8.15 tot 8.35 uur) en aan het einde van de schooltijd (van 15.50 tot 16.15 uur). Op woensdag is dat van 11.30 tot 12 uur en op vrijdag van 14.50 tot 15.15 uur aan het einde van de schooltijd. Er komen dranghekken op de straat, om het rijverbod verder te verduidelijken. Voetgangers en fietsers mogen uiteraard wel altijd door. Het project moet de verkeersveiligheid in de schoolomgeving vergroten.

In de schoolomgeving van De Rodenburg aan het Rodenburgplein vond in juni een proefproject plaats. Waarbij het noordelijk deel van het plein volledig autovrij werd gemaakt. Dit om de kinderen in een nieuwe schoolorganisatie, in het kader van corona, de nodige ruimte te geven en de omgeving verkeersveiliger te maken. Dit proefproject werd geëvalueerd en de school was vragende partij om de straat blijvend af te sluiten voor het autoverkeer. Het permanent verkeersvrij maken van het noordelijk deel van het Rodenburgplein vraagt wel aanpassingen aan het openbaar domein. De structurele maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden verder uitgewerkt en naar kostprijs geschat.

Ondertussen installeert de stad Kortrijk een schoolstraat. Om nu al te kunnen ingaan op de vraag naar een veiligere schoolomgeving. Op deze manier kan het project voor een deels autovrij Rodenburgplein degelijk uitgewerkt worden en moet de school niet teruggaan naar de oorspronkelijke situatie.

De schoolstraat wordt in de tweede helft van het schooljaar samen met de school en de buurt geëvalueerd. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a): “Verkeersveiligheid blijft een prioriteit, zeker in schoolomgevingen. Daarom ben ik zeer blij met deze nieuwe schoolstraat. We gaan samen met scholen in Kortrijk op zoek naar nog plaatsen waar een schoolstraat mogelijk is.”