Basic Fit Pottelberg hoopt zaterdag weer te kunnen openen Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

12u36 2 Kortrijk Basic Fit langs de Engelse Wandeling op de Pottelberg, Basic Fit langs de Engelse Wandeling op de Pottelberg, die donderdagavond onder water kwam te staan bij een hevige regenbui boven Kortrijk , hoopt zaterdag weer te kunnen openen. De schade bleef dan ook beperkt.



Donderdagavond stroomde het water plots binnen in de Basic Fit aan de Pottelberg in Kortrijk, terwijl mensen nog aan het sporten waren. Op een gegeven moment stond iedereen er tot aan zijn enkels in het water, waardoor de fitness niet anders kon dan de deuren te sluiten. De klanten moesten noodgedwongen de fitness vroegtijdig verlaten. De glazen deur werd gebarricadeerd met gewichten. Het hellend vlak naar beneden aan de inkom kwam daardoor een meter onder water te staan.

Uit de eerste vaststellingen blijkt de schade erg goed mee te vallen. Alle machines werken nog. Basic Fit stelt alles in het werk om alles zo snel mogelijk op te ruimen en opnieuw de deuren te kunnen openen. De fitness hoopt zaterdag weer sportievelingen te kunnen verwelkomen.

Nog op de Pottelberg liep ook restaurant Ripasso onder. Het restaurant moet noodgedwongen vrijdag en het hele weekend de deuren sluiten. De uitbaters hopen maandag weer klanten te kunnen verwelkomen.