Barco stelt virtuele klas open voor bedrijven en organisaties: “Corona maakt zo geen kans” Opbrengst van gebruik voor goed doel, mogelijk naar strijd tegen longvlieskanker Peter Lanssens

18 maart 2020

10u17 0 Kortrijk Barco, wereldleider in professionele beeldvorming, stelt een virtuele klas open. Zodat bedrijven, overheden en organisaties in deze coronacrisis toch nog met medewerkers kunnen overleggen, zonder fysiek contact te hebben. De opbrengst van het gebruik van de ‘virtual classroom’ gaat naar een goed doel. “We kregen al een lijst van het ziekenhuis az groeninge. De opbrengst gaat mogelijk naar onderzoek rond longvlieskanker”, zegt Inge Govaerts van Barco.

In de virtuele klas, ingericht in Barco One Campus op Hoog Kortrijk, heeft een persoon virtueel contact met tot 48 gesprekspartners. Iedereen kan elkaar zien en horen, info delen en opmaken, overleggen, debatteren, noem maar op. Het benadert sterk de realiteit, maar het is virtueel. Het coronavirus maakt geen kans, tijdens die virtuele contacten. “De moderator van het gesprek komt naar onze ‘virtual classroom’, hier bij Barco”, vertelt Inge Govaerts. “Wie thuis zit, wordt uitgenodigd tot het gesprek. Via een link om te registreren en aan te melden, bijvoorbeeld op je laptop. Alles is dus goed beveiligd. Logisch, omdat niet iedereen toegang mag hebben, zoals tot een crisisoverleg. Veiliger dan onze ‘virtueel classroom’ kan bijna niet. De moderator is bij ons, maar zit helemaal alleen. En ook thuis zit iedereen alleen mee te volgen. Wie het al uitprobeerde, is zeer tevreden over hoe vlot het allemaal werkt.”

500 euro

De ‘virtual classroom’ gebruiken kost 500 euro per sessie van twee uur. Maar Barco wil er in deze coronacrisis geen geld mee verdienen. “De opbrengst gaat integraal naar een goed doel”, benadrukt Inge Govaerts. “Naar welk goed doel weten we nog niet. Maar we kregen al een lijst met mogelijkheden, van het ziekenhuis az groeninge. Eén daarvan is bijvoorbeeld het onderzoek naar het bestrijden van longvlieskanker ondersteunen. Maar we zijn er nog niet uit.”

Het is een enorme meerwaarde, want zo hou je altijd afstand natuurlijk. Er is van fysiek contact geen enkele sprake. De gesprekken lopen ook heel geordend, het is niet zo dat iedereen door elkaar zit te spreken. Frank Maertens, commandant van de hulpverleningszone Fluvia

Fluvia

De hulpverleningszone Fluvia gebruikte de virtuele klas deze week al, voor een crisisoverleg met de veertien burgemeesters in onze regio. Commandant Frank Maertens was gespreksleider. “Het is een enorme meerwaarde, want zo hou je altijd afstand natuurlijk. Er is van fysiek contact geen enkele sprake”, vertelt Frank Maertens. “De gesprekken lopen ook heel geordend, het is niet zo dat iedereen door elkaar zit te spreken. Het is goed dat Barco hun ‘virtual classroom’ nu voor iedereen openstelt. We hebben aan Barco zelfs gevraagd om in ons Fluvia-hoofdkwartier, in de brandweerkazerne in de Doorniksesteenweg, een eigen virtuele klas te komen inrichten. Zodat de gespreksleider niet meer naar Barco moet. Barco is dat nu volop aan het onderzoeken”, aldus Maertens.

Van Quickenborne

Ook Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, gebruikt het slimme systeem van Barco. Zodat de wekelijkse schepencolleges op maandag niet opgeschort moeten worden. Er zijn nog meer geïnteresseerden, zoals Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, onderwijsinstellingen en vorkheftruckgigant Thermote & Vanhalst uit Waregem. “De mindset, om over te schakelen van live naar virtueel vergaderen, is nu snel aan het veranderen in deze coronacrisis”, besluit Inge Govaerts. Wie interesse heeft: events.onecampus@barco.com.