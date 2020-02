Barco plant zonnepanelenpark en windturbine in Beneluxpark Peter Lanssens

18 februari 2020

11u51 5 Kortrijk Barco, wereldleider in professionele beeldvorming, wil het verbruik van elektriciteit in het hoofdkwartier op Hoog Kortrijk volledig uit hernieuwbare energie halen. Om dat mogelijk te maken, plant Barco een zonnepanelenpark van 4,5 hectare op gronden bij hoofdkwartier One Campus in het Beneluxpark 21.

De vergunningsaanvraag wordt eerstdaags ingediend. Het is de bedoeling om de werken nog dit jaar te laten aanvatten. Barco bekijkt verder of het plaatsen van een windturbine haalbaar is. Barco benadrukt dat veiligheid, slagschaduw, geluidshinder en impact op de omgeving grondig bekeken worden. “Investeren in bijkomende hernieuwbare stroomcapaciteit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Inge Govaerts van Barco.

Goed nabuurschap

“We willen ons steentje bijdragen, rekening houdend met mens en omgeving. Omdat Barco goed nabuurschap belangrijk vindt, engageren we ons om de impact van de projecten tot een minimum te beperken. En we bekijken hoe buurtbewoners mee kunnen investeren in de projecten”, besluit Inge Govaerts. Barco heeft 3.600 medewerkers in dienst. Het bedrijf realiseerde in 2019 een omzet van 1,083 miljard euro.