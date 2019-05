Bar Botaniek terug van weggeweest: ”Zuiderse sfeer in charmante hoeve” Peter Lanssens

23 mei 2019

13u37 0 Kortrijk Bar Botaniek is na twee jaar terug van weggeweest. Niet de eigenaars-zusjes Mietje en Lisa Kesteleyn staan deze keer aan het roer van de zomerbar in een hoeve op het bedrijvenpark Evolis. Wel Tim Poppe (35) van café Vagant en eethuis Vesper in Kortrijk, samen met rechterhand Glenn Debrabandere (29). “De hoeve heeft erg veel charme. We gaan voor een zuiderse, gezellige sfeer.”

Een verborgen hoeve aan de stadsrand waar je midden het groen van het betere plattelandsleven geniet. Dat is Bar Botaniek. Zusjes Mietje en Lisa Kesteleyn gaven in 2017 de aanzet door de zomerbar in hun ouderlijke hoeve te openen en lof te oogsten. Een eenmalig initiatief dacht iedereen, tot Tim Poppe via gemeenschappelijke vrienden van zijn vrouw de zusjes leerde kennen. “Hun enthousiasme werkte aanstekelijk op mij. Het is een prachtige site met erg veel charme”, vertelt hij. “Ik ben heel blij dat de zusjes hun ouderlijke huis aan ons toevertrouwen. We zetten hun lijn sowieso verder, maar laten de hoeve nu extra tot zijn recht komen. Door meer ruimtes te benutten en naast het binnenplein ook de waterkant te gebruiken, waar het goed toeven is.”

Bar Botaniek is erg vlot bereikbaar, op de driehoek van Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke. Tim Poppe

Lunchen

Bar Botaniek trekt het industriële van de schuren door in de inrichting. “Zo werken we met krukjes en schoolstoelen waar al wat sleet op zit, bobijnen als tafeltjes, een terras met wijntonnen, noem maar op”, zegt Tim Poppe. “We zetten ook op kindvriendelijkheid in. We sluiten het binnenplein af, zodat kinderen er veilig ravotten. De zandbak komt terug. Er zullen weer konijntjes te zien zijn. De waterkant is voor wie het rustiger wil. Bar Botaniek, met zo’n 250 zitplaatsen, opent van donderdag 30 mei tot en met zondag 15 september. Telkens vanaf 11.30 uur, omdat we bezoekers hier ook laten lunchen. Ik denk bijvoorbeeld aan de personeelsleden van de bedrijven op Evolis. We gaan zeker slaatjes en broodjes aanbieden en werken met een traiteur samen. Wie dat wil, mag ook zelf eten meebrengen. Dat is geen enkel probleem. We vragen enkel om een drankje te nuttigen hier. ’s Avonds zetten we op een divers aanbod hapjes in. En tijdens weekends laten we een foodtruck komen.”

Vlot bereikbaar

“We werken met brouwerij Omer Vander Ghinste samen. En bieden lokale biertjes zoals Julia en Goedendag, leuke wijntjes, natuurlijke drankjes enzovoort aan. We gaan voor sfeermuziek van tal van genres, waar mensen vrolijk van worden. Er zal af en toe een live band spelen. Bar Botaniek is vlot bereikbaar. De op- en afritten naar de ring rond Kortrijk en autosnelweg E17 liggen vlakbij. We huren tegenover Bar Botaniek een lap grond bij de intercommunale Leiedal, waar zeker 80 wagens kunnen parkeren. Naast de ingang van de hoeve komt een fietsparking. Je kan via het Guldenspoorpad en Luipaardpad vlot naar hier fietsen. De hoeve ligt op de driehoek van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem.”

Iemand wil hier een feestje houden? We staan voor alles open. Als het maar in ons verhaal past en met als voorwaarde dat de drankafname bij ons is. Tim Poppe

Feestje organiseren

Wie dat wenst, kan ruimtes van Bar Botaniek ook gratis gebruiken voor een feestje, babyborrel, receptie, barbecue, workshop enzomeer. “We staan voor alles open. Als het maar in ons verhaal past en met als voorwaarde dat de drankafname bij ons is”, zegt Tim Poppe. Bar Botaniek is tijdens weekdagen en op zondag open tot middernacht (muziek om 23 uur uit) en op vrijdag en zaterdag, tijdens feestdagen en tijdens Kortrijk Congé tot 2 uur (muziek om 1 uur uit). Wie in Bar Botaniek een evenement wil houden: tel. 0472/11.16.29.