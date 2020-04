Balthazar-dj’s brengen elke zondag Radio Positivoo: “Glimlach op het gezicht van de mensen toveren” Peter Lanssens

05 april 2020

09u26 0 Kortrijk Mathieu Declercq (39) en Nico Depoorter (47), in niet-coronatijden in het weekend de huisdj’s van café-bistro Balthazar, brengen vanaf nu elke zondag Radio Positivoo. “Om in deze moeilijke tijden een glimlach op het gezicht van de mensen te toveren”, zegt Mathieu, zaakvoerder van Balthazar.

De populaire horecazaak Balthazar nabij de Noordbrug in Kortrijk is sinds de coronacrisis noodgedwongen dicht. Maar in een hoekje zitten huilen, daar doet uitbater Mathieu Declercq niet aan mee. “We roeien momenteel allemaal met de riemen die we hebben, mensen kunnen nu vooral een positieve noot gebruiken”, vertelt hij.

Tijdloze nummers

Omdat er al voldoende goeie live dj setjes zijn op Facebook, besloten Mathieu Declercq en Nico Depoorter een tijdje geleden om daar een ‘extra punch’ aan te geven en voor een echte radioshow te gaan. Zo is Radio Positivoo geboren. “Het is een vlotte show, met veel rubrieken en tijdloze nummers”, vertelt Mathieu. Hij is de presentator, Nico zijn sidekick. “Er zitten geen dooie momenten in. We verklappen nog niet alles omdat het een verrassing moet blijven. Maar het volgende zit er zeker in: een muziekquiz, de ‘plakker’ van de week en aandacht voor wie jarig is. We bellen ook een kind op, om te vragen naar hoe hij of zij alles beleeft in tijden van corona.”

We gaan zolang de crisis duurt elke zondag voor een goed uur radioplezier, tussen al het slechte nieuws door. Muziek is een hobby en zo blijven we creatief bezig. Radio Positivoo is er voor alle leeftijden. Mathieu Declercq

Knutselen

Het opnemen van Radio Positivoo gebeurt in een garage, bij Mathieu Declercq thuis. “Zonder professionele apparatuur, we gebruiken enkel mengpanelen en micro’s”, vertelt hij. “Het is veel knutselen. Zo spreek ik zelf de jingles van Radio Positivoo in. We gaan zolang de crisis duurt elke zondag voor een goed uur radioplezier, tussen al het slechte nieuws door. Muziek is een hobby en zo blijven we creatief bezig. Radio Positivoo is er voor alle leeftijden. We zetten vanaf vandaag elke zondag om 11 uur een link op de Facebookpagina van ‘Balthazar café-bistro’. Klik op de link en geniet mee van Radio Positivoo. Het is niet live, maar je zal wel het gevoel hebben dat het live is. Zondag om 11 uur lijkt ons ideaal, bij een goeie aperitief. We maken er allemaal samen het beste van.”

Luisteren naar Radio Positivoo? Klik hier. Zo kom je op de Facebookpagina, waar om 11 uur de link wordt gepost.