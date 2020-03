Balls & Glory komt, ook Albert Heijn en Action willen naar centrum: “Kortrijk is een sexy stad” Eerste ‘retail hunt’ om investeerders en merken aan te trekken is succes Peter Lanssens

06 maart 2020

11u00 32 Kortrijk Balls & Glory mikt tegen 2023 op een portefeuille van 50 restaurants. Eén van die nieuwe vestigingen van het gehaktballenrestaurant komt in het centrum van Kortrijk. “Het is een sexy stad geworden”, zegt chef-kok en tv-figuur Wim Ballieu. Ook supermarkt Albert Heijn en non-food discountketen Action lonken naar de binnenstad. “Of er ook stadswinkels van Ikea en Primark in Kortrijk haalbaar zijn? Die kans is er zeker, waarom niet”, zegt retailexpert Gino Van Ossel.

Het is Wim Ballieu menens, wat de komst van Balls & Glory naar Kortrijk betreft. Oefen wel nog even geduld uit. “Ik zet er nog geen timing op en er is nog geen locatie, maar Kortrijk zal er zeker bij zijn. Het is leuk vertoeven in deze sexy en ambitieuze stad”, zegt hij. “Kortrijk is jong en dynamisch. Balls & Glory past hier perfect. Er wordt hier ook hard gewerkt, waardoor er ruimte is om te consumeren en zich te amuseren. Het is een regio met veel smaak. We zoeken een Kortrijkzaan of Kortrijkzanen, om Balls & Glory hier te runnen. Want we werken sinds twee jaar met zelfstandige uitbaters.”

Bel & Bo

Er zijn nog meer spelers, die naar het stadscentrum kijken. “Zo is de komst van kledingwinkelketen Bel & Bo een zekerheid”, vertelt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Hierover later meer. Er staan in het hart van Kortrijk enkele grote panden leeg, zoals in de Doorniksestraat waar vroeger modezaak C&A zat. Er is dus ruimte voor nieuwe grote spelers. Albert Heijn zit al in het Ring Shopping in Kortrijk, maar wil een tweede supermarkt in het hart van de stad. Action wil al een tijdje de huidige vestiging in de Magdalenastraat opdoeken en is in dat kader eveneens op zoek naar een groot pand in het stadscentrum. Zelfs de Ierse modeketen Primark en de Zweedse meubelreus Ikea lonken naar Kortrijk, met compacte stadswinkels.

Kleine antennes

Sommige Kortrijkzanen lachen wel eens goed als de namen Primark en Ikea vallen, want hoe groot is de kans dat ze er echt komen? “Er zijn shoppingbestemmingen waar mensen speciaal naartoe gaan”, legt retailexpert Gino Van Ossel uit. “In deze omgeving komen Kortrijk, Roeselare en Rijsel in aanmerking. Ikea opende al een tijdelijke stadswinkel in Leuven. Dat was een proefproject. Er zal nu op termijn bekeken worden om ook elders kleine antennes te open. Kortrijk maakt zeker een kans. Ook Primark zal nooit een hele grote vestiging in Kortrijk openen. Als ze komen, zal het met een stadswinkel zijn. Ik denk dat Primark in West-Vlaanderen zeker voor Brugge zal kiezen. Maar Kortrijk zit eveneens in de running, gezien de schaalgrootte in deze zeer competitieve regio.”

Parkeren niet duur

Van Ossel is lovend over hoe het stadsbestuur van Kortrijk weer een winkelstad met allure wil maken. Zo wordt er 1 miljoen euro per jaar voor een pakket aan maatregelen vrijgemaakt. Zoals het tot een jaar huur terugbetalen aan nieuwe ondernemers in handelskernen, met aantrekkingspremies. “Ik geloof keihard in de strategie die Kortrijk volgt”, benadrukt Gino Van Ossel. “De kern wordt versterkt. Dat parkeren te duur is in Kortrijk, is onzin. Neem het eerste uur gratis parkeren. Dat is lang. En 9 euro betalen om een dag te parkeren is best weinig, in vergelijking met andere centrumsteden. Ik ben verder voorstander van de fietszone in het centrum van de stad. Kortrijk schakelt de auto niét uit. Er wordt wel aan nudging (dat stiekeme duwtje in de rug, red.) gedaan zo. Want hoe meer mensen er de fiets nemen, hoe minder er hun auto gebruiken. Met andere woorden: Kortrijk heeft een visie. Ze maken goeie keuzes. Ze bouwen zo voort op de fundamenten die het vorig bestuur legde, toen nog met Stefaan De Clerck”, aldus Gino Van Ossel. De retailexpert was donderdag een van de vele tientallen aanwezigen op een geslaagde ‘retail hunt’ in Kortrijk, een initiatief om investeerders en merken aan te trekken.