Bakkerij Hoornaert sluit twee dagen nadat personeelslid positief test op corona Joyce Mesdag

15 september 2020

18u28 10 Kortrijk Bakkerij Hoornaert sluit twee dagen nadat één van de personeelsleden positief testte op corona. De personeelsleden die nauw in contact kwamen met het personeelslid worden in quarantaine geplaatst en ook getest.

De zes vestigingen van Hoornaert blijven dicht tot vrijdag, de 30 personeelsleden blijven dus ook thuis. “Het was een moeilijke beslissing”, zegt Michelle Leenaert. “Maar het leek ons de enige juiste beslissing. We willen geen onnodige risico’s nemen, en we willen ook het goeie voorbeeld geven. De komende dagen ontsmetten we de winkels grondig, zodat we vrijdag opnieuw veilig open kunnen.”

De sluiting is een streep door de rekening van al wie een bestelling had geplaatst de komende dagen. “We zijn nog druk bezig met iedereen te verwittigen. We zoeken samen naar een oplossing. De mensen reageren erg begripvol, niemand is negatief tot dusver.”

Of het over iemand in de productie ging of over iemand in de winkel, daar willen ze bij Hoornaert niet op antwoorden om de anonimiteit van de persoon in kwestie te bewaren.