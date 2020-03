Bakkerij De Kring trakteert zorgpersoneel AZ Groeninge op 100 Diksmuidse boterkoeken Peter Lanssens

27 maart 2020

11u27 18 Kortrijk Het zorgpersoneel van het ziekenhuis AZ Groeninge krijgt in coronatijden nog meer respect. En omdat liefde door de maag gaat, tonen de mensen hun dankbaarheid ook met lekkernijen. Na de Het zorgpersoneel van het ziekenhuis AZ Groeninge krijgt in coronatijden nog meer respect. En omdat liefde door de maag gaat, tonen de mensen hun dankbaarheid ook met lekkernijen. Na de 70 hartentaarten van patissier Niek Bossaert op maandag en de 600 porties frietjes van Bossuwé op donderdag, werd het zorgpersoneel vrijdagmorgen op 100 Diksmuidse boterkoeken getrakteerd.

Andy Decock van bakkerij De Kring in het winkelwandelgebied van Kortrijk bracht de Diksmuidse boterkoeken zelf naar het ziekenhuis op Hoog Kortrijk. “Omdat ik er enkele verplegers ken en ik hen beloofd had dat ik iets voor hen zou doen”, vertelt Andy Decock. “De Diksmuidse boterkoeken zijn voor de spoeddienst en voor de OK (het operatiecentrum). De boterkoeken werden aan het onthaal van het ziekenhuis door twee verpleegsters opgehaald. Diksmuidse Boterkoeken Blankenberge deed dit eerder ook al, voor het ziekenhuis AZ Zeno daar. Ik kon en wilde hier dus niet achterblijven. Het blijft niet bij de boterkoeken alleen. Want ik wil komende zaterdag alles wat we over hebben van die dag in bakkerij De Kring, ook naar AZ Groeninge brengen”, aldus Andy Decock.