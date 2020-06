Bakker plaatst fietsende aardbeiendief op sociale media: “Hopelijk dit keer wél identificatie.” LSI/DBEW

21 juni 2020

17u53

Bron: LSI/DBEW 0 Kortrijk Bakkerij Bekaert uit Kortrijk heeft op sociale media een filmpje verspreid van een bewakingscamera waarop te zien is hoe een man op de fiets zaterdagnacht aardbeien uit hun automaat steelt. Het doet dat in de hoop de dader te identificeren.

“Deze nacht had een vriendelijke jongeman zijn kleingeld vergeten om aardbeien uit de automaat te halen”, klinkt het ironisch bij de bakkerij uit de Marksesteenweg in Kortrijk. “Met wat goocheltrucs kon hij toch enkele bakjes aardbeien bemachtigen. Hij kan daar nu de rest van zijn leven rijkelijk van leven. De honderden euro schade die hij veroorzaakte zijn waarschijnlijk zijn zorg niet. Maar nu we weten dat hij heel graag gratis aardbeien eet, kunnen we hem misschien massaal belonen met aardbeien. Dus zoveel mogelijk delen graag.” Het filmpje werd in 7 uren al ruim 250 keer gedeeld. “De dader heeft ons voor schut en voor kosten gezet. Nu is het eens mijn beurt”, zegt uitbater Christof Bekaert. “Mogelijk herkend iemand hem wel. Volgens de regeltjes van de privacy mag je zoiets misschien niet op sociale media verspreiden maar daar hou ik geen rekening meer mee. Vorig jaar is een fiets gestolen en bezorgde ik de politie haarscherpe beelden. De diefstal is nooit opgelost.” Om enkele bakjes aardbeien te stelen, forceerde de dader 7 van de 9 deurtjes van de automaat. “Dat betekent een seizoen aardbeien verkopen zonder winst”, zucht Christof. De beelden kan je hier bekijken.