Bad Boys For Life op grasveld aan OC in Bissegem Peter Lanssens

13 augustus 2020

09u03 0

Er is openluchtcinema op het grasveld aan OC De Troubadour in Bissegem, met op vrijdag 14 augustus Ford vs Ferrari en op zaterdag 15 augustus Bad Boys For Life, telkens om 21 uur. Omdat er in tijden van corona maximum honderd plaatsen zijn, moet je vooraf reserveren op www.uitinkortrijk.be. Waar ook alle info staat over de openluchtcinema in de tuin van Broelkaai 6, aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk.