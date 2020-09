Babyspa’s boomen in Kortrijk, wellness Cfor9 draait op volle toeren: “Grote hulp tegen krampjes en reflux” Peter Lanssens

27 september 2020

15u43 42 Kortrijk Babyspa’s zitten in de lift in Kortrijk. Recent opende Nook Baby Spa en sinds kort draait de babywellness van Cfor9 – maanden verplicht dicht door de coronacrisis – weer op volle toeren. Steeds meer jonge mama’s erkennen de voordelen van hydrotherapie en babymassages. “Het is een grote hulp in de strijd tegen krampjes en reflux”, zegt Sylvie Waelkens (45), zaakvoerster van Cfor9.

De babyspa van Cfor9 in de Bozestraat 139a in Heule opende in februari de deuren, om enkele weken later alweer noodgedwongen te sluiten door de lockdown tijdens de eerste coronagolf. De babyspa moest maanden wachten op een heropening en is nu helemaal klaar om een echte doorstart te maken.

De baby spa van Cfor9 is ingericht als snoezelruimte. Met warme kleuren en prikkels zoals kwalletjes die van kleur veranderen, belletjes in verlichte zuilen en een prachtige sterrenhemel. Prikkels in een rustgevende omgeving ervaren stimuleert de motorische ontwikkeling, de autonomie en het zelfvertrouwen van baby’s.

Om het nog leuker te maken, zijn er speeltjes in het water, zoals bewegende visjes. Op de rand van de minijacuzzi zijn plantjes nagebootst, met bubbeltjes op. Als de baby er met zijn voetjes langs wrijft, geeft dat een prettig gevoel Zaakvoerster Sylvie Waelkens

Elke baby dobbert eerst een half uur in een minijacuzzi rond. Het geniet met een veilige drijfring om de hals van de vrijheid en gewichtloosheid in het water. “Een baby voelt zich het meest thuis in water. De baby kan zo even terug naar de geborgenheid van vroeger in de baarmoeder”, zegt Sylvie Waelkens. “Om het nog leuker te maken, zijn er speeltjes in het water, zoals bewegende visjes. En op de rand van de minijacuzzi zijn plantjes nagebootst, met bubbeltjes op. Als de baby er met zijn voetjes langs wrijft, geeft dat een prettig gevoel. Als de baby moe wordt, vervangen we de drijfring om de hals door een drijvend matrasje, waar de baby nog even rustig op ligt.”

“We leggen tijdens elke sessie in de minijacuzzi de ozonfilter aan, zodat het water continu ontsmet wordt. En na elke beurt laten we het water weglopen, om het kuipje telkens te ontsmetten met dettol. Pas nadien laten we nieuw water in de minijacuzzi lopen, voor de volgende baby.”

Daarna is het tijd voor een babymassage. De voordelen zijn divers. Huilbaby’s slapen voor het eerst in weken weer enkele uren, geconstipeerde baby’s vullen meteen een pamper, enzovoort. Een babymassage stimuleert de ontwikkeling van spieren, versterkt het immuunsysteem en de ademhaling en verbetert de bloedsomloop en de spijsvertering. “Ik geef de massages zelf, zodat elke baby optimaal geniet en ook de ouders tot rust komen”, zegt Sylvie Waelkens. De prijzen voor een sessie in de babyspa starten aan 50 euro in Cfor9.

“Wie naar Cfor9 komt, kan hier trouwens een magische reis beleven, van het begin van de zwangerschap tot aan de kledij voor de plechtige communie”, vertelt Sylvie Waelkens, die ook bevallingscoach is. Cfor9 omvat een winkel met allerlei babyspulletjes en kledij voor baby’s en kinderen die hun eerste of plechtige communie doen. Je kan er ook terecht voor baby keramiekkunst, waarbij gips of siliconen gebruikt worden om een emotioneel moment te vereeuwigen. En je kan er terecht voor een pretecho. Dat is een niet-medische echo: om de baby te zien bewegen, hoe de baby slaapt, zich gedraagt, enzovoort. “Wat die pretecho’s betreft, heb ik recent een Hera gekocht. Het nieuwste toptoestel, met nog mooiere en kwaliteitsvollere beelden”, besluit Sylvie Waelkens.

Meer informatie via www.cfor9.be.