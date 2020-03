Babybezoek in tijden van corona: ‘Welkom Achiel’ op bordjes, beneden aan het raam Joyce Mesdag

22 maart 2020

16u02 0 Kortrijk Door de coronacrisis is geen bezoek welkom op de kraamafdeling van AZ Groeninge. Wie kersverse kindjes wil verwelkomen, moet het dus wat creatief aanpakken. De familie van de pasgeboren Achiel zorgt alvast voor de nodige animo beneden aan het raam van zijn ouders Emiel Benoit en Liza De Waegenaere.

“Eergisteren zijn we de trotse ouders geworden van ons eerste kindje Achiel”, zegt Emiel. “Ikzelf mag uiteraard elke dag langskomen, maar voor de rest wordt bezoek geweerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We begrijpen die maatregelen volledig, en uiteindelijk, als we eerlijk zijn, genieten we er wel van om hier zo goed verzorgd te worden in ons coconnetje. Alleen deze situatie wel heel jammer voor onze ouders, broers en zussen, meters en peters. Zij willen Achiel uiteraard ontmoeten en in de armen sluiten. Maar ze moeten nog even wachten. Ook wanneer we thuis zijn, bezoek zal sowieso geen goed idee zijn.”

Enkele familieleden kwamen Achiel verwelkomen beneden aan het raam van zijn kamer. “Onder meer mijn broer en Liza’s zus kwamen al langs. We bellen dan tegelijk, zo zien we elkaar toch even als we met elkaar praten. Het doet ons plezier om hen te zien.”