AZ Groeninge zoekt 70 nieuwe verpleegkundigen en lanceert nieuwe site Peter Lanssens

14 februari 2020

17u13 6 Kortrijk De bijna 10 jaar oude site van AZ Groeninge is niet meer. Het ziekenhuis gaf de site een facelift. De vernieuwde site staat sinds valentijn online. Ook de jobsite is vernieuwd. AZ Groeninge heeft 70 nieuwe verpleegkundigen nodig in 2020. Solliciteer online en krijg er 3.000 leuke collega’s bij.

Het design van de nieuwe site is sober, modern en visueel aantrekkelijk door grote foto’s en bewegende beelden. En de site is nu ‘mobile-friendly’ of makkelijk te gebruiken via smartphone of tablet. De site zit vol handige tools, zoals Mapwize. Dat is een routeplanner die eenvoudig toont hoe je van de parking of het onthaal vlot een specifieke verpleegeenheid bereikt. Er is ook een slimme zoekmachine om zo vlot info te vinden over artsen, diensten of het verloop van behandelingen en onderzoeken. De zoekfunctie geeft suggesties tijdens het typen, corrigeert typefouten en zoekt synoniemen. Op een overzichtelijke kalender staan geplande evenementen. Je kan verder online je dossier raadplegen en bij enkele afdelingen online een afspraak maken voor een consultatie of opname. De site is naar indeling en navigatie toe gebruiksvriendelijk. En het is toegankelijk voor mensen met een beperking. De info op de site werd volledig doorgelicht. Om erop toe te zien dat ze zo duidelijk en laagdrempelig mogelijk is. Voor wie vragen heeft, is er een handige chatfunctie. Waarmee je rechtstreeks in contact komt met een medewerker van het ‘contact center’. Neem snel een kijkje op www.azgroeninge.be.