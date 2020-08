AZ Groeninge waagt zich aan populaire Jerusalema Challenge Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u44 0 Kortrijk Personeelsleden van AZ Groeninge waagden zich eerder deze week aan de Jerusalema Challenge. Dat is een populair dansje op de zomerhit Jerusalema, van Zuid-Afrikaan Master KG. Het dansje is wereldwijd een hype. En het lied is vooral een mooi symbool van hoop, tijdens de coronacrisis.

In het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk nam de verpleegeenheid Intensieve Zorg het initiatief om mee te doen aan de Jerusalema Dance Challenge. Er sloten ook heel wat andere medewerkers op aan. Niet enkel in de campus Kennedylaan op Hoog Kortrijk, maar ook in de campus Reepkaai in het hart van de stad. “Het zorgde voor de nodige ontspanning, na een zware periode”, is op de Facebookpagina van AZ Groeninge te lezen.



“Getuige de lachende gezichten, weliswaar achter mondmaskers”, aldus de boodschap. Het samen dansen gebeurde uiteraard helemaal coronaproof, met de nodige afstand ook. Het toont nog maar eens aan dat het samenhorigheidsgevoel in het Kortrijkse ziekenhuis groter dan ooit is, sinds de coronacrisis.