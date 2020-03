AZ Groeninge verbiedt bezoek en controleert op koorts aan inkom Patiënten krijgen smartphone om contact te houden met buitenwereld Peter Lanssens

18 maart 2020

11u43 0 Kortrijk Ook het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk verscherpt de aanpak om het coronavirus buiten te houden. Bezoek is verboden. Enkel dringende en noodzakelijke consultaties kunnen. “We meten ook de temperatuur van al wie binnenkomt”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. In het ziekenhuis worden vanaf vandaag 35 smartphones geactiveerd, zodat op iedere afdeling patiënten contact kunnen blijven houden met familie en vrienden.

AZ Groeninge zet alle zeilen bij om te voorkomen dat een besmet persoon het coronavirus in het ziekenhuis verspreidt. “Bezoek is verboden, al zijn er wel enkele uitzonderingen”, legt Stefaan Lammertyn uit. “Ouders of voogden van kinderen tot 15 jaar – die op de verpleegeenheden kindergeneeskunde, materniteit of neonatologie verblijven – mogen binnen. Ook naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase mogen binnen. En bij noodzakelijke consultaties, ingrepen of onderzoeken mag er per patiënt maximum één begeleider tussen 18 en 65 jaar binnen. We zetten nu voor alle zekerheid ook een koortsthermometer aan de ingang in. Iedereen wordt gecontroleerd. We vragen ook aan iedereen die binnenkomt, om meteen de handen te ontsmetten. We hebben security aan het onthaal voorzien om alles in goeie banen te kunnen leiden.”

Coronafoon

In het ziekenhuis circuleren vanaf vandaag 35 smartphones, in alle afdelingen. “Zodat patiënten een videogesprek met familie en/of vrienden kunnen voeren”, legt Stefaan Lammertyn uit. “De smartphones worden na elk gebruik ontsmet. We kiezen speciaal voor smartphones met een ruw omhulsel, zodat ze makkelijk te ontsmetten zijn. Aan de inkom van het ziekenhuis kan je ook zaken voor patiënten afgeven zoals een tijdschrift, krant of verse pyjama. En naast onze koffiebar Viva Sara Corner is er een afhaalpunt, voor de vuile was van patiënten. Alles wordt in het onthaal geregeld om de zone waar mensen komen zo beperkt mogelijk te houden. Er is intern in het ziekenhuis nu trouwens ook een coronafoon geactiveerd. Die wordt door twee medewerkers bemand. Zij beantwoorden alle vragen van onze eigen personeelsleden, over het coronavirus.”

Vyncke schenkt 200 mondmaskers

AZ Groeninge is dankbaar voor de schenkingen van mondmaskers. “Om een voorbeeld te geven: Peter Vyncke van familiebedrijf Vyncke Energietechniek in Harelbeke heeft 200 mondmaskers rechtstreeks naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn professionele FFP2-maskers. Hij had die voor zijn medewerkers besteld. Maar hij heeft zelf nog andere maskers genoeg voor zijn personeel. We waarderen zo’n spontane initiatieven”, zegt Stefaan Lammertyn.