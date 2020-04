AZ Groeninge stuurt personeel naar rusthuizen: “We nemen onze verantwoordelijkheid” Peter Lanssens

09 april 2020

15u42 0 Kortrijk Het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge stuurt zes verpleegkundigen naar door Covid-19 getroffen rusthuizen in onze regio.

“Die medewerkers hebben zich vrijwillig gemeld. Om een handje te helpen in de rusthuizen en er zo ook hun expertise te delen”, zegt Alain Balcaen, directeur human resources van AZ Groeninge. “Zo leren ze in de rusthuizen hoe je patiënten op een veilige manier verzorgt. We hebben momenteel ruimte in het ziekenhuis, dus we kunnen vanuit AZ Groeninge hulp sturen en doen dat ook graag omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Over welke twee rusthuizen het gaat, houden we liever voor ons. Het is wel zo dat er ondertussen nog vragen komen van andere rusthuizen. We bekijken alle aanvragen en evalueren dagelijks. We moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat we altijd genoeg eigen manschappen behouden en dus de werking van AZ Groeninge nooit in gevaar komt.”