AZ Groeninge opent speeltuin: “We nemen zo angst weg bij (zieke) kinderen en het is gewoon leuk” Peter Lanssens

20 november 2019

16u25 20 Kortrijk AZ Groeninge krijgt dagelijks tientallen kinderen over de vloer. Om hun angst weg te nemen, wordt de buitenomgeving onder handen genomen. Woensdagnamiddag opende op het plein voor het ziekenhuis een hindernissenparcours. Het is de aanzet van Zibi’s Speeltuin, met later nog meer speeltuigen rond de campus. “Wat leuk voor kinderen die een tijdje in het ziekenhuis blijven. Dan kunnen ze toch spelen”, vinden broer en zus Max (12) en Anna D’Hont (10) uit Deerlijk.

Een ziekenhuis is vaak een plaats die angst oproept bij kinderen. Die er komen voor een consultatie of een opname of er een ziek familielid bezoeken. Om die angst weg te nemen en kinderen toe te laten hun gedachten te verzetten, werkt AZ Groeninge op Hoog Kortrijk nu ook aan een kindvriendelijke omgeving. Met verschillende speeltuigen, om te ontspannen en te bewegen. Waar vroeger een rookplaats was op het plein voor de hoofdingang van het ziekenhuis, tref je nu een hindernissenparcours aan. Ingericht tussen planten. “Kindjes gaan hier zeker van opvrolijken”, vertellen Max en Anna D’Hont. “En als je net uit het gips bent en het ziekenhuis weer verlaat, kan je hier meteen wat spelen. Want gevaarlijk is het niet, met de boomschors onder het parcours.”

Er komt tegen april 2020 nog een verlichte en verwarmde boomhut. Die door psychologen als therapieruimte zal gebruikt worden. Kinderen krijgen er informatie over hun ziekte of die van een familielid en kunnen er ontspannen. Stefaan Lammertyn en Annelies Feys van AZ Groeninge

Therapieruimte in boomhut

Zibi’s Speeltuin wordt nu verder uitgebouwd, met nog meer speeltuigen in de buitenomgeving van AZ Groeninge. Er is achteraan ook al een kinderboerderij. Dé blikvanger wordt Zibi’s Boomhut. “Dat wordt een flink uit de kluiten gewassen verlichte en verwarmde boomhut, in een binnentuin”, zeggen woordvoerder Stefaan Lammertyn en Annelies Feys van de communicatiedienst. “De boomhut zal onder meer door psychologen gebruikt worden, als therapieruimte. Kinderen worden er op hun niveau geïnformeerd over hun ziekte of die van een familielid en kunnen er even ontspannen. Zibi’s Boomhut opent wellicht tegen april 2020.”

KV Kortrijk steunt project

De eerste fase van Zibi’s Speeltuin, het hindernissenparcours, kostte 4.500 euro. De financiering lukte dankzij sponsoring, onder meer van bedrijven. Want Zibi’s Speeltuin krijgt geen subsidies van de hogere overheid. Ook eersteklasser KV Kortrijk hielp het parcours mee bekostigen. Spelers Ilombe Mboyo en Julien De Sart kwamen er woensdag een kijkje nemen. En probeerden het parcours ook zelf even uit. “Het is te makkelijk”, glimlachte Mboyo. “De supportersfederatie, de overkoepeling van KVK-fanclubs, zal de uitbouw van Zibi’s Speeltuin verder blijven ondersteunen”, zegt fanbase manager Simon Clinckemaillie. “Door kerstmutsen, glühwein en chocomelk te verkopen en een tombola te houden. Dat gebeurt tijdens de thuiswedstrijden tegen AA Gent op 1 december en tegen Excelsior Moeskroen op 13 december. Zieke kinderen liggen ons nauw aan het hart”, aldus Clinckemaillie.

De supportersfederatie, de overkoepeling van KVK-fanclubs, zal de uitbouw van Zibi’s Speeltuin verder blijven ondersteunen. Door kerstmutsen, glühwein en chocomelk te verkopen en een tombola te houden. Fanbase manager Simon Clinckemaillie van KV Kortrijk

Koop een boom en steun Zibi’s Boomhut

Er is meer. De bedrijven Woodstoxx en Decospan planten een bos op het domein van het avonturencentrum Avanco in Aalbeke. Dat gebeurt in het kader van De Warmste Week. Wie een boom voor 5 euro koopt, helpt niet alleen de natuur. Maar steunt ook de bouw van Zibi’s Boomhut. Meer info: www.treesforzibistreehouse.com.