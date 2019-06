AZ Groeninge opent reiskliniek Peter Lanssens

24 juni 2019

08u23 0 Kortrijk AZ Groeninge op Hoog Kortrijk heeft een reiskliniek geopend. Het is hierdoor niet meer nodig om naar ziekenhuizen in Ieper, Brugge of Gent te rijden voor verplichte vaccinaties, voor wie bijvoorbeeld een exotische vakantie plant.

Reizigers krijgen ook gezondheidsadvies in de reiskliniek. “Je neemt best de nodige voorzorgen”, zegt dokter Olivier Schockaert op de site van AZ Groeninge. “Het is geen overbodige luxe om goed geïnformeerd naar verre oorden te trekken. Onze reiskliniek is er voor iedereen die op vakantie gaat. Om u optimaal te beschermen tegen virussen en bacteriën. We besteden ook aandacht aan hygiëne en tips om insectenbeten, diarree en uitdroging te voorkomen. Er zijn ook specifieke maatregelen nodig voor reizen naar door malaria getroffen landen. Kortom, voorkomen is beter dan genezen”, aldus Olivier Schockaert. Er zijn in de reiskliniek van AZ Groeninge voorlopig enkel op vrijdag raadplegingen, telkens in de namiddag. Je moet een afspraak maken: tel. 056/63.35.20.