AZ Groeninge ontsnapt aan corona: “Besmette vrouw kwam sinds haar verlof nog niet werken” Peter Lanssens

05 maart 2020

16u19 5 Kortrijk Een vrouw, die deel uitmaakt van het gezelschap van Een vrouw, die deel uitmaakt van het gezelschap van acht met corona besmette personen in de regio Wevelgem , werkt in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Maar daar moet het Agentschap Zorg en Gezondheid nu niét optreden. Er is geen enkele reden tot bezorgdheid.

“Er is ons ondertussen bevestigd dat de collega sinds haar verlof nog niet is komen werken en dus met niemand van het ziekenhuis in contact kwam”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “Ze ziekt nu eerst thuis uit. We communiceren trouwens aan de ingang van AZ Groeninge dat wie koorts heeft, hoest en/of zich grieperig voelt, niét op ziekenbezoek mag komen in het ziekenhuis. We vragen om alle contact met zieke personen te vermijden. Stel je bezoek uit tot je weer helemaal gezond bent”, aldus Stefaan Lammertyn. Een man, die deel uitmaakt van het gezelschap van acht met corona besmette personen in de regio Wevelgem, werkt als onderzoeksmedewerker in de universiteit UGent campus Kortrijk. Hij kwam er wel in contact met andere mensen, mogelijk ook van de hogeschool Howest. Nog een andere persoon van het gezelschap werkt in WZC De Zilvervogel in Rekkem. Ook deze persoon kwam er in contact met andere mensen.