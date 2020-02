AZ Groeninge krijgt als eerste ziekenhuis in België licentie voor nieuwe behandeling van prostaatkanker Peter Lanssens

25 februari 2020

12u11 22 Kortrijk AZ Groeninge heeft als eerste ziekenhuis in ons land een licentie op zak om de stof 177Lu-PSMA I&T aan te maken en die in te zetten als veelbelovende nieuwe therapie. Om prostaatkankercellen te vernietigen. Prostaatkanker is wereldwijd één van de meest voorkomende vormen van kanker. Er kregen in België 9.050 mannen de diagnose in 2016. 1.523 patiënten stierven aan de ziekte.

PSMA of Prostaat Specifiek Membraan Antigeen komt als membraaneiwit voor op het oppervlak van prostaatkankercellen. Bij de nieuwe therapie wordt de radioactieve stof Lutetium-177 tot in de kankercellen gebracht, door het te binden met het PSMA-eiwit. De stof vernietigt daarna doelgericht de kankercellen, met een minimale schade aan omliggende gezonde cellen. De toestemming om 177Lu-PSMA I&T te maken, komt er dankzij labo-investeringen in de nucleaire geneeskunde in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. De uitrol gebeurt in samenwerking met de partners van het PET centrum West-Vlaanderen (AZ Delta in Roeselare en AZ Sint-Jan in Brugge), de dienst nucleaire geneeskunde van UZ Leuven en de dienst urologie van AZ Groeninge. AZ Groeninge stelt nu alles in het werk om voor de nieuwe therapie een terugbetalingsmodel aan te vragen bij het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv). Nu is er nog geen terugbetaling mogelijk.