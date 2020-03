AZ Groeninge krijgt 65.860 mondmaskers: “Maar we zijn er nog lang niet” Peter Lanssens

20 maart 2020

10u47 0 Kortrijk Goed nieuws voor AZ Groeninge. Het ziekenhuis op Hoog Kortrijk ontving vrijdagmorgen 65.860 mondmaskers. Het gaat over een levering in opdracht van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Let wel: we zijn er nog lang niet. Alle mondmaskers blijven meer dan welkom. Want de corona-epidemie zet zich ook in de regio Kortrijk stevig door.

Het ziekenhuis AZ Groeninge werd concreet beleverd met 64.000 chirurgische en 1.860 FFP3-maskers. “We zijn de minister van Volksgezondheid dankbaar dat we zo’n grote bestelling in de regio krijgen”, zegt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Dat is ook dankzij de prima coördinatie van zorgregio W13 met voorzitter Philippe De Coene en de goeie logistiek van hulpverleningszone Fluvia met voorzitter Francis Benoit.”

Bedrijven: breng mondmaskers binnen bij W13 in Kuurne. W13 verdeelt die dan in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Aan hobbyisten die er zelf maken of naaien, deponeer die in een container aan OC De Vonke in Heule. Die maskers worden ontsmet en worden daarna ook aan zorgpersoneel bezorgd. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

“Het is een grote stap, maar we zijn er zeker nog niet. We hebben nood aan nog meer maskers en blijven op zoek naar leveranciers. Bedrijven: breng voorraden mondmaskers binnen bij W13 in de Weidestraat 13 in Kuurne. W13 verdeelt die dan in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Aan hobbyisten die er zelf maken of naaien, deponeer die in een container aan OC De Vonke in Heule. Die maskers worden ontsmet en worden daarna ook aan zorgpersoneel bezorgd”, aldus Van Quickenborne. De solidariteit is groot. Zo schonk groothandel voor bouw en industrie Lecot uit Heule al deels een reststock van 2.000 mondmaskers aan AZ Groeninge. Wereldleider in professionele beeldvorming Barco en bouwmaterialengroep Koramic schonken 5.000 mondmaskers aan AZ Groeninge. En Peter Vyncke van familiebedrijf Vyncke Energietechniek in Harelbeke bracht 200 mondmaskers naar het ziekenhuis. En dat zijn maar enkele van veel voorbeelden. De zorgsector is iedereen dankbaar.

Info: https://www.kortrijk.be/nieuws/maak-jij-ook-mee-mondmaskers. Wie uitleg wil over de verschillende types mondmaskers: https://www.abena.nl/infectiepreventie/producten/mondmaskers.