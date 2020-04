AZ Groeninge krijgt 1.000 voel-je-goed pakketjes met verzorgende producten: “Geschenk van bedrijven ClimaWest en AA Cosmetics” Peter Lanssens

28 april 2020

08u29 0 Kortrijk De Wevelgemse bedrijven ClimaWest en AA Cosmetics slaan de handen in elkaar door 1.000 voel-je-goed pakketjes te schenken aan het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. Er zit in elk pakketje onder meer een handcrème. Nodig, want de handen van de zorgpersoneelsleden zien meer dan ooit af. Door continu hun handen te ontsmetten met alcoholische gel. “We geven die mensen zo ook een goed gevoel, thuis na het werk”, zegt Dominiek Blommaert van AA Cosmetics.

Veel schenkingen aan het zorgpersoneel van AZ Groeninge omvatten beschermend materiaal zoals mondmaskers en medische handschoenen. Andere schenkingen zijn culinair met bijvoorbeeld chocolade, ontbijtkoeken, frietjes en pizza’s. Mooie initiatieven, maar de zaakvoerders van ClimaWest en AA Cosmetics kiezen voor een andere insteek. Met voel-je-goed pakketjes ter waarde van 35 euro, waar zorgpersoneelsleden nood aan hebben. “Zo zitten hun handen vol kloven, door gebruik van alcoholische handgel”, zegt Tuur Vanden Abeele van ClimaWest.

We geven hen met deze pakketjes vooral het gevoel dat ze nog altijd normale mensen zijn. Die ondanks de moeilijke werkomstandigheden in coronatijden ook nog een privéleven hebben. Waarin ze gezellig mogen cocoonen. Dominiek Blommaert van AA Cosmetics

Uitgedroogd haar

Zitten in elk voel-je-goed pakket: een handcrème, een badbruisbal, een zeepje, nertsolie en shampoo. “Allemaal producten die heel nuttig zijn”, vertellen Dominiek Blommaert en zijn vrouw Petruska Bohé van AA Cosmetics. “Want het gaat niet enkel over de handen. Zo is het haar van zorgpersoneel uitgedroogd, door in contact te komen met producten met ethanol in. Die mensen hebben dus ook zelf extra verzorging nodig. En we geven hen met deze pakketjes vooral het gevoel dat ze nog altijd normale mensen zijn. Die ondanks de moeilijke werkomstandigheden in coronatijden ook nog een privéleven hebben. Waarin ze zich goed mogen voelen en gezellig mogen cocoonen. Door bijvoorbeeld eens een goed bad te nemen. Zalig, toch. Die zelfzorg is belangrijk”, aldus Dominiek Blommaert en Petruska Bohé. De voel-je-goed pakketjes werden maandagnamiddag afgeleverd, in het ziekenhuis AZ Groeninge. De verzorgende producten voor thuis zijn meer dan welkom. De zorgpersoneelsleden zijn er supertevreden mee.