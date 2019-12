AZ Groeninge heeft nu 4.850 zonnepanelen op dak ziekenhuis: “Goed voor klimaat en gezondheid” Peter Lanssens

03 december 2019

Kortrijk AZ Groeninge investeerde in 1.400 zonnepanelen. Ze liggen op het groendak op de B- en C-vleugel van het ziekenhuis op Hoog Kortrijk. Er liggen nu alles samen 4.850 zonnepanelen op de daken. De eerste 3.450 werden in 2015 geplaatst. Het ziekenhuis verdient de investering na zeven jaar terug.

Een modern ziekenhuis vraagt véél energie. Héél veel energie. AZ Groeninge verbruikt 18.500 MWh elektriciteit per jaar. Wat overeenkomt met het jaarverbruik van zo’n 5.300 gezinnen. Het gasverbruik van AZ Groeninge schommelt rond de 16.000 MWh, wat met de jaarconsumptie van zo’n 1.100 gezinnen overeenstemt. Het hele park aan zonnepanelen levert nu groene stroom op te vergelijken met het jaarverbruik van 391 gezinnen. AZ Groeninge zet op nog meer hernieuwbare energiebronnen in. Zo is er een Boorgaten Energie Opslag (BEO) veld met 237 boringen tot 60 meter diepte. Om warmte én koude uit de grond op te slaan en in het passende seizoen te gebruiken. Het ziekenhuis gebruikt ook warmtepompen, om warmte en elektriciteit op te wekken. AZ Groeninge wekt zo alles samen 30 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam op. En het zorgt alles samen voor een jaarlijkse besparing van 1.550 ton CO2. AZ Groeninge bezuinigt zo niet enkel op energiekosten. Want het is vooral goed voor het klimaat en de gezondheid. Het energieplan werd uitgerold in samenspraak met energie-expert Thomas Van De Walle en Sarah Boone, directeur Technologie en Kwaliteit van AZ Groeninge.